SpaceX подала иск к правительству США

SpaceX направила в суд претензии к федеральным властям США на фоне разворачивающейся борьбы за новые многомиллиардные контракты по запуску спутников в интересах национальной обороны

Запуск ракеты Falcon Heavy (Фото: Thom Baur / Reuters)

Частная космическая компания SpaceX подала иск к федеральному правительству США, пишет The Washington Post со ссылкой на документы суда. Компания Илона Маска настаивает на конфиденциальности информации иска.

Иск поступил в Федеральный суд США, который, в частности, рассматривает претензии к правительству по закупкам и контрактам. В заявлении компании указывается, что текст иска не должен разглашаться, поскольку он содержит «конфиденциальную и служебную информацию, которая не должна быть публичной». Окончательное решение о том, оставить ли иск засекреченным, будет решать суд.

Из-за конфиденциальности иска остается неясным, какую именно программу госзакупок обжалует SpaceX. Однако, как отмечает The Washington Post, информация об иске появилась именно тогда, когда ВВС США начали подготовку крупных контрактов на космические запуски, чья потенциальная стоимость оценивается в несколько миллиардов долларов. Контракты должны быть заключены с двумя компаниями, с выбором подрядчиков Пентагон определится в 2020 году.

В прошлом году SpaceX проиграла контракт ВВС США на финансирование разработки ракет для запуска правительственных спутников. Компания выбыла из конкурса. Ее конкуренты — United Launch Alliance (ULA), Northrop Grumman и Blue Origin (частная космическая компания Джеффа Безоса), — поделили между собой более $2 млрд, полученных от Пентагона.

Как пишет GeekWire, SpaceX уже приходилось подавать в суд на правительство. В 2014 году компания обратилась с иском в суд после того, как ВВС заказали 36 ракетных ступеней у ULA, которая является совместным предприятием промышленных гигантов Lockheed Martin и Boeing. Выиграть контракт этой компании удалось за счет того, что только она имела сертификацию для запусков в интересах нацбезопасности. После иска компании Илона Маска ВВС США разработали соглашение о сертификации SpaceX, и компания отказалась от претензий.