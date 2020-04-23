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«Ростех» поставит РЖД 15 тыс. российских компьютеров на ₽1 млрд

РЖД и «Ростех» должны были заключить договор еще в январе, однако ФАС потребовала пересмотреть поданные на тендер заявки: РЖД при закупке установили требования к товару, которые указывали на конкретного производителя
РЖД RU000A0JXN05 ₽1 077,05 -1,06% Купить
Фото: Семен Лиходеев / ТАСС
Фото: Семен Лиходеев / ТАСС

«Дочка» «Ростеха» Национальный центр информатизации поставит РЖД 15 тыс. компьютеров на базе процессоров российского производства на сумму более 1 млрд руб., сообщили РБК в пресс-службе госкорпорации. Это первая столь крупная поставка отечественной вычислительной техники, отметили в «Ростехе».

О том, что РЖД решили потратить 1 млрд руб. на компьютеры с российскими процессорами для своих подразделений, стало известно в середине января. Максимальная стоимость комплекта, в который также входили монитор, клавиатура и мышь, была установлена на уровне 72 тыс. руб., а общая стоимость закупки составляла 1,08 млрд руб., следовало из документации аукциона.

Техзадание предполагало поставку компьютеров с предустановленными русифицированной операционной системой на ядре Linux, включенной в реестр отечественного программного обеспечения, а также текcтовым, графическим и табличным редакторами и браузером.

ФАС запретила РЖД заключить контракт на ₽1,2 млрд со структурой «Ростеха»
Бизнес
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Однако позднее Федеральная антимонопольная служба запретила РЖД заключение контракта со структурой «Ростеха». Ведомство вынесло решение об отмене этого тендера на основании жалобы компании-интегратора «Смарт Текнолоджис»: оно согласилось, что естественная монополия при закупке неправомерно установила требования к техническим и функциональным характеристикам товара, которые указывали на конкретного производителя.

Во время рассмотрения жалоб РЖД уже приступили к заключению договора с Национальным центром информатизации «Ростеха», предложившим поставить иностранный товар со снижением начальной максимальной цены на 1%. В итоге ФАС потребовала от РЖД пересмотреть поданные заявки и применить при их оценке 30-процентную ценовую преференцию для поставщиков российской вычислительной техники.

Авторы: Виктория Полякова, Мария Кокорева
Теги: «Ростех», РЖД
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