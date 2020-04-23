«Ростех» поставит РЖД 15 тыс. российских компьютеров на ₽1 млрд

РЖД и «Ростех» должны были заключить договор еще в январе, однако ФАС потребовала пересмотреть поданные на тендер заявки: РЖД при закупке установили требования к товару, которые указывали на конкретного производителя

Фото: Семен Лиходеев / ТАСС

«Дочка» «Ростеха» Национальный центр информатизации поставит РЖД 15 тыс. компьютеров на базе процессоров российского производства на сумму более 1 млрд руб., сообщили РБК в пресс-службе госкорпорации. Это первая столь крупная поставка отечественной вычислительной техники, отметили в «Ростехе».

О том, что РЖД решили потратить 1 млрд руб. на компьютеры с российскими процессорами для своих подразделений, стало известно в середине января. Максимальная стоимость комплекта, в который также входили монитор, клавиатура и мышь, была установлена на уровне 72 тыс. руб., а общая стоимость закупки составляла 1,08 млрд руб., следовало из документации аукциона.

Техзадание предполагало поставку компьютеров с предустановленными русифицированной операционной системой на ядре Linux, включенной в реестр отечественного программного обеспечения, а также текcтовым, графическим и табличным редакторами и браузером.

Однако позднее Федеральная антимонопольная служба запретила РЖД заключение контракта со структурой «Ростеха». Ведомство вынесло решение об отмене этого тендера на основании жалобы компании-интегратора «Смарт Текнолоджис»: оно согласилось, что естественная монополия при закупке неправомерно установила требования к техническим и функциональным характеристикам товара, которые указывали на конкретного производителя.