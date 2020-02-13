ФАС запретила РЖД заключить контракт на ₽1,2 млрд со структурой «Ростеха»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 февраля
USD ЦБ: 63,6 (+0,55) Quote, 12:09
Курс евро на 14 февраля
EUR ЦБ: 69,18 (+0,4) Quote, 12:09
СК начал проверку сообщения об избиении подростков родителями в Москве Общество, 22:33 В Конституцию впишут Курилы и зарплаты Политика, 22:31 Синоптики пообещали москвичам солнце на выходных и ветер в понедельник Общество, 22:25 По американской базе на севере Ирака нанесли ракетный удар Политика, 22:12 Зеленский заявил о планах построить «город-сад» для переселенцев из Крыма Политика, 22:10 ЦСКА на своей площадке проиграл «Барысу» в матче КХЛ Спорт, 22:00 Фуркад допустил подачу иска против российской олимпийской чемпионки Спорт, 21:54 10 закрытых клубов от Лондона до Сочи РБК и Reef Residence, 21:43 Кадыров объяснил назначение своих родственников на руководящие должности Общество, 21:40 Минфин представил новые параметры макропрогноза на 2020 год Экономика, 21:37 Главы Генштабов России и Турции по телефону обсудили ситуацию в Сирии Политика, 21:30 «Валентинки» для инвестора: как заработать на 14 февраля Quote, 21:29 «Спартак» вышел в полуфинал клубного чемпионата мира по пляжному футболу Спорт, 21:12 Комиссия Думы обвинила несколько НКО и «Медузу» в пропаганде наркотиков Общество, 21:08
Бизнес ,  
0 

ФАС запретила РЖД заключить контракт на ₽1,2 млрд со структурой «Ростеха»

В ведомстве заявили, что РЖД нарушили законодательство, сняв с конкурса на закупку двух поставщиков отечественной техники. Контракт должен был достаться структуре «Ростеха», предложившей зарубежную продукцию
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) рассмотрела жалобу на действия РЖД в закупке вычислительной техники на 1,2 млрд руб. и восстановила отклоненных компанией поставщиков, говорится в поступившем в РБК сообщении службы.

ФАС установила, что на закупку автоматизированных рабочих мест (АРМ), проводимую РЖД, поступило пять заявок: в трех предлагалась отечественная продукция, в двух — иностранная.

«Заказчик отклонил все заявки участников с российским оборудованием», — сообщили в ФАС. В РЖД объяснили свое решение тем, что АРМ не на 100% состоит из товаров российского производства — процессоры техники были зарубежными, а мониторы и ПЭВМ (персональные электронные вычислительные машины) — российскими.

В ФАС заявили, что это решение нарушает действующее законодательство, так как требование к указанию страны производства предъявляется к АРМ в целом, а не к отдельным частям. Так как предложенные АРМ были произведены в России, «заявки участников не только не должны были отклоняться, но к ним должна была быть еще применена преференция в 30%», пояснили в ведомстве.

В правительстве поручили доработать законопроект по квотам госзакупок
Общество

Вместо этого РЖД допустили к закупке только поставщиков иностранных товаров — ООО «Элко Рус» (принадлежит латвийской Elko Grupa AS) и ООО «НЦИ», (Национальный центр информатизации, входит в «Ростех»). Во время рассмотрения жалоб РЖД приступили к заключению договора с НЦИ, предложившим к поставке иностранный товар со снижением начальной максимальной цены на 1%.

ФАС предписала РЖД пересмотреть поданные заявки с дальнейшим применением при их оценке 30-процентной ценовой преференции для поставщиков российской вычислительной техники.

Представитель РЖД отказался от комментариев.

Автор: Константин Нагаев
При участии: Светлана Бурмистрова
Теги: ФАС, РЖД
Задайте вопрос Антону Силуанову
Министр ответит в прямом эфире 20 февраля на самые популярные вопросы читателей РБК
Отправить
Материалы по теме
В правительстве поручили доработать законопроект по квотам госзакупок
Общество
Власти предложили жесткие ограничения на госзакупки иностранных товаров
Политика
Борисов поручил усилить ограничения при госзакупках иностранных товаров
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter