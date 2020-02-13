ФАС запретила РЖД заключить контракт на ₽1,2 млрд со структурой «Ростеха»

В ведомстве заявили, что РЖД нарушили законодательство, сняв с конкурса на закупку двух поставщиков отечественной техники. Контракт должен был достаться структуре «Ростеха», предложившей зарубежную продукцию

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) рассмотрела жалобу на действия РЖД в закупке вычислительной техники на 1,2 млрд руб. и восстановила отклоненных компанией поставщиков, говорится в поступившем в РБК сообщении службы.

ФАС установила, что на закупку автоматизированных рабочих мест (АРМ), проводимую РЖД, поступило пять заявок: в трех предлагалась отечественная продукция, в двух — иностранная.

«Заказчик отклонил все заявки участников с российским оборудованием», — сообщили в ФАС. В РЖД объяснили свое решение тем, что АРМ не на 100% состоит из товаров российского производства — процессоры техники были зарубежными, а мониторы и ПЭВМ (персональные электронные вычислительные машины) — российскими.

В ФАС заявили, что это решение нарушает действующее законодательство, так как требование к указанию страны производства предъявляется к АРМ в целом, а не к отдельным частям. Так как предложенные АРМ были произведены в России, «заявки участников не только не должны были отклоняться, но к ним должна была быть еще применена преференция в 30%», пояснили в ведомстве.