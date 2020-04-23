Власти Кузбасса пожаловались на ограничения по вывозу угля от РЖД

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев сообщил о проблемах с вывозом угля из региона на восток из-за ограничений РЖД. Перевозчик слова чиновника опровергает и настаивает, что делает «все возможное» для вывоза грузов

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев пожаловался председателю правительства Михаилу Мишустину о введении ограничений со стороны РЖД на вывоз экспортного угля. Об этом говорится в его письме от 17 апреля (документ есть в распоряжении РБК, его подлинность подтвердили два источника — в одном из профильных ведомств и среди грузовых операторов). РБК направил запрос в правительство Кемеровской области.

Поводом для обращения стало исполнение подписанного 18 марта соглашения между властями Кузбасса и РЖД об экспорте из региона на восток (в порты Дальнего Востока, для экспорта в страны Азиатско-Тихоокеанского региона) в текущем году 53 млн т угля. Но, как указывает Цивилев в письме, размер планируемого экспорта РЖД понимают неверно: «вывоз экспортного угля из Кузбасса на восток ограничен уровнем «не более 53 млн т» при исходной задаче вывезти «не менее 53 млн т». Для увеличения экспорта у транспортной монополии возможности есть, указывает губернатор: пропускная способность сейчас увеличивается из-за сокращения пассажирских перевозок на фоне пандемии.

Кроме того, губернатор обращает внимание: