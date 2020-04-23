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Власти Кузбасса пожаловались на ограничения по вывозу угля от РЖД

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев сообщил о проблемах с вывозом угля из региона на восток из-за ограничений РЖД. Перевозчик слова чиновника опровергает и настаивает, что делает «все возможное» для вывоза грузов
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев пожаловался председателю правительства Михаилу Мишустину о введении ограничений со стороны РЖД на вывоз экспортного угля. Об этом говорится в его письме от 17 апреля (документ есть в распоряжении РБК, его подлинность подтвердили два источника — в одном из профильных ведомств и среди грузовых операторов). РБК направил запрос в правительство Кемеровской области.

Поводом для обращения стало исполнение подписанного 18 марта соглашения между властями Кузбасса и РЖД об экспорте из региона на восток (в порты Дальнего Востока, для экспорта в страны Азиатско-Тихоокеанского региона) в текущем году 53 млн т угля. Но, как указывает Цивилев в письме, размер планируемого экспорта РЖД понимают неверно: «вывоз экспортного угля из Кузбасса на восток ограничен уровнем «не более 53 млн т» при исходной задаче вывезти «не менее 53 млн т». Для увеличения экспорта у транспортной монополии возможности есть, указывает губернатор: пропускная способность сейчас увеличивается из-за сокращения пассажирских перевозок на фоне пандемии.

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Кроме того, губернатор обращает внимание:

  • Минэнерго внесло в правительство проект формирования плана перевозок, который касался и перевозок из Кузбасса, но, как указывает Цивилев, он был рассмотрен в закрытом режиме, без участия представителей Кузбасса, Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и угольщиков. РБК направил запрос в Минэнерго и ФАС.
  • При этом РЖД в проекте плана предлагают при распределении доступа к перевозке грузов по Восточному полигону (БАМ и Транссиб) начислять тариф не по кратчайшему расстоянию, а по «фактически пройденному», напоминает губернатор. Мера будет действовать в случае дефицита провозных мощностей, при этом госмонополия может получить право самостоятельно определять альтернативные маршруты.
  • Грузоотправителям, не получившим квоту на вывоз угля по основным путям, придется либо соглашаться на рост стоимости перевозки, либо вовсе отказываться от нее. Но Цивилев подчеркивает, что маршрут вывоза угля из Кузбасса — безальтернативный, не содержит объездов. «Поэтому разрешение на произвольное увеличение расстояний перевозок в условиях спада погрузки на запад <...> приведет к технологическим нарушениям в перевозочном процессе, росту оборота и простоя вагонов, убыткам», — пишет он.
  • Глава региона также подчеркнул, что РЖД не предоставляют регулярную отчетность в правительство по увеличению пропускных способностей железнодорожных выходов из Кузбасса (от станций Мариинск и Междуреченск до Тайшета). «Хотя именно этот параметр является основным обоснованием вложения бюджетных инвестиций в проект [РЖД] и, соответственно, показателем их эффективности», — заключает Цивилев.

Подход РЖД «практически гарантирует неисполнение поручения президента по сохранению объемов вывоза угля из Кузбасса на восток», заключил Цивилев.

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Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В РЖД, в свою очередь, настаивают, что компания «неукоснительно следует подписанному соглашению». «Никаких административных ограничений для вывоза угля из Кузбасса нет. Компания делает все возможное для использования имеющихся пропускных способностей и вывоза всех предъявляемых грузов», — сообщили РБК в пресс-службе. По данным госмопонополии, в марте из Кузбасса на восток было вывезено 4,8 млн т угля.

Ограничения на вывоз угля из Кузбасса на восточном направлении скажутся на угольщиках негативно, поскольку в Европе — обрушение спроса, считает директор группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов. «Но реальной альтернативы перевозкам угля на восток у РЖД нет. Нефтепродукты туда не повезешь — это невыгодно. Скорее вопрос в оплате тарифа, получается, что грузополучатель теперь будет платить «по счетчику», — полагает эксперт. Он также указывает, что подобных ограничений нет в Хакасии, так что часть грузов угольщикам удастся перекидывать через нее.

Представители крупнейших грузоотправителей — Сибирской угольной энергетической компании, «Кузбассразрезугля» и Сибирского делового союза — отказались от комментариев.

Куда продают уголь из Кузбасса

Из Кузбасса уголь поставляют более чем в 60 стран мира, значительная часть идет в Республику Корея, Японию, Китай, Тайвань. В начале февраля в департаменте угольной промышленности Кемеровской области сообщали, что рассматривают также Азиатско-Тихоокеанский рынок: Индию, Вьетнам, Малайзию. В 2019 году в регионе добыли 250,1 млн т каменного угля. В августе 2018 года на заседании комиссии по вопросам развития топливно-энергетического комплекса президент Владимир Путин призвал наращивать присутствие России на мировом угольном рынке. Для этого нужно удвоить объем поставок в восточном направлении к 2025 году до 200 млн т, подчеркивал президент.

Авторы: Мария Кокорева, Светлана Бурмистрова
Теги: Кузбасс, РЖД, уголь
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