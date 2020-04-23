Власти Кузбасса пожаловались на ограничения по вывозу угля от РЖД
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев пожаловался председателю правительства Михаилу Мишустину о введении ограничений со стороны РЖД на вывоз экспортного угля. Об этом говорится в его письме от 17 апреля (документ есть в распоряжении РБК, его подлинность подтвердили два источника — в одном из профильных ведомств и среди грузовых операторов). РБК направил запрос в правительство Кемеровской области.
Поводом для обращения стало исполнение подписанного 18 марта соглашения между властями Кузбасса и РЖД об экспорте из региона на восток (в порты Дальнего Востока, для экспорта в страны Азиатско-Тихоокеанского региона) в текущем году 53 млн т угля. Но, как указывает Цивилев в письме, размер планируемого экспорта РЖД понимают неверно: «вывоз экспортного угля из Кузбасса на восток ограничен уровнем «не более 53 млн т» при исходной задаче вывезти «не менее 53 млн т». Для увеличения экспорта у транспортной монополии возможности есть, указывает губернатор: пропускная способность сейчас увеличивается из-за сокращения пассажирских перевозок на фоне пандемии.
Кроме того, губернатор обращает внимание:
- Минэнерго внесло в правительство проект формирования плана перевозок, который касался и перевозок из Кузбасса, но, как указывает Цивилев, он был рассмотрен в закрытом режиме, без участия представителей Кузбасса, Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и угольщиков. РБК направил запрос в Минэнерго и ФАС.
- При этом РЖД в проекте плана предлагают при распределении доступа к перевозке грузов по Восточному полигону (БАМ и Транссиб) начислять тариф не по кратчайшему расстоянию, а по «фактически пройденному», напоминает губернатор. Мера будет действовать в случае дефицита провозных мощностей, при этом госмонополия может получить право самостоятельно определять альтернативные маршруты.
- Грузоотправителям, не получившим квоту на вывоз угля по основным путям, придется либо соглашаться на рост стоимости перевозки, либо вовсе отказываться от нее. Но Цивилев подчеркивает, что маршрут вывоза угля из Кузбасса — безальтернативный, не содержит объездов. «Поэтому разрешение на произвольное увеличение расстояний перевозок в условиях спада погрузки на запад <...> приведет к технологическим нарушениям в перевозочном процессе, росту оборота и простоя вагонов, убыткам», — пишет он.
- Глава региона также подчеркнул, что РЖД не предоставляют регулярную отчетность в правительство по увеличению пропускных способностей железнодорожных выходов из Кузбасса (от станций Мариинск и Междуреченск до Тайшета). «Хотя именно этот параметр является основным обоснованием вложения бюджетных инвестиций в проект [РЖД] и, соответственно, показателем их эффективности», — заключает Цивилев.