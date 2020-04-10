Операторы увидели риск роста тарифов из-за альтернативных маршрутов РЖД

РЖД могут получить право определять альтернативные маршруты для грузов в условиях дефицита пропускной способности Восточного полигона. Это может привести к росту тарифов для угольщиков и металлургов, опасаются операторы

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Методика квотирования экспорта угля, разработанная Минтрансом и Минэнерго, может привести к росту тарифов на перевозку по БАМу и Транссибу. Об этом говорится в протоколе заседания Совета потребителей по вопросам деятельности РЖД от 8 апреля. У РБК есть копия документа, его подлинность подтвердили два источника, близких к железнодорожным операторам и их клиентам-грузоотправителям.

Согласно этой методике, РЖД смогут предоставлять экспортерам альтернативные маршруты в условиях дефицита пропускной способности инфраструктуры. Грузоотправителям, не получившим квоту на вывоз угля по основным путям, придется либо соглашаться на рост стоимости перевозки, либо вовсе отказываться от нее.

Методика Минтранса предполагает, что альтернативные маршруты для экспортеров будет разрабатывать владелец инфраструктуры — РЖД. Плата за перевозку будет рассчитываться по фактическому расстоянию. В Совете потребителей считают, что принцип таких маршрутов противоречит действующему прейскуранту, который предусматривает оплату перевозки по кратчайшему расстоянию, а повышение тарифов затронет и неквотируемый экспорт. «Тарифная нагрузка на неквотируемые номенклатуры грузов (все грузы, кроме угля. — РБК) возрастет на 10–20%», — оценили два собеседника РБК в железнодорожных операторах. Металлургические предприятия на перевозках руды могут терять свыше $250 млн выручки в год из-за роста тарифа, подсчитал один из них.

Проект методики по распределению доступа к перевозке грузов в условиях ограниченных пропускных способностей инфраструктуры («узких мест») был разработан в середине марта. По данным источника РБК среди операторов, вопрос будет рассматриваться 10 апреля на правительственной комиссии.