Операторы увидели риск роста тарифов из-за альтернативных маршрутов РЖД

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаБлизкие люди
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Близкие люди
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 11 апреля
USD ЦБ: 73,75 (-0,85) Quote, 13:47
Курс евро на 11 апреля
EUR ЦБ: 80,74 (-0,35) Quote, 13:47
Корпорация МСП предложила доступное финансирование для бизнеса Пресс-релиз, 16:32 Кремль отказался считать ошибочной прежнюю позицию России по нефти Бизнес, 16:31 В Кремле выступили за восстановление снесенного памятника маршалу Коневу Общество, 16:27 Кремль оценил возможность корректировки нацпроектов из-за коронавируса Экономика, 16:26 Как искусственный интеллект и криптовалюта повышают градус планеты Зеленая экономика, 16:22  45 ЗОЖ продуктов из супермаркета без экзотики РБК и Перекрёсток, 16:21 75 лет в ГМИИ: Ирина Антонова отмечает юбилей работы в Пушкинском музее Стиль, 16:16 Власти Москвы выделят 25 млрд руб. на поддержку столичного бизнеса Бизнес, 16:15 В Калининградской области умер первый пациент с коронавирусом Общество, 16:14 Власти Москвы объявят о введении цифровых пропусков на время изоляции Политика, 16:11 Социологи назвали главные потери россиян из-за самоизоляции Общество, 16:10 Овсянников извинился за нецензурную лексику в аэропорту Ижевска Политика, 16:08 Пандемия помогает Microsoft: рост облачных сервисов двигает акции вверх Quote, 16:07 Мексика согласилась сократить добычу нефти при помощи США Экономика, 15:59
Бизнес ,  
0 

Операторы увидели риск роста тарифов из-за альтернативных маршрутов РЖД

РЖД могут получить право определять альтернативные маршруты для грузов в условиях дефицита пропускной способности Восточного полигона. Это может привести к росту тарифов для угольщиков и металлургов, опасаются операторы
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Методика квотирования экспорта угля, разработанная Минтрансом и Минэнерго, может привести к росту тарифов на перевозку по БАМу и Транссибу. Об этом говорится в протоколе заседания Совета потребителей по вопросам деятельности РЖД от 8 апреля. У РБК есть копия документа, его подлинность подтвердили два источника, близких к железнодорожным операторам и их клиентам-грузоотправителям.

Согласно этой методике, РЖД смогут предоставлять экспортерам альтернативные маршруты в условиях дефицита пропускной способности инфраструктуры. Грузоотправителям, не получившим квоту на вывоз угля по основным путям, придется либо соглашаться на рост стоимости перевозки, либо вовсе отказываться от нее.

Методика Минтранса предполагает, что альтернативные маршруты для экспортеров будет разрабатывать владелец инфраструктуры — РЖД. Плата за перевозку будет рассчитываться по фактическому расстоянию. В Совете потребителей считают, что принцип таких маршрутов противоречит действующему прейскуранту, который предусматривает оплату перевозки по кратчайшему расстоянию, а повышение тарифов затронет и неквотируемый экспорт. «Тарифная нагрузка на неквотируемые номенклатуры грузов (все грузы, кроме угля. — РБК) возрастет на 10–20%», — оценили два собеседника РБК в железнодорожных операторах. Металлургические предприятия на перевозках руды могут терять свыше $250 млн выручки в год из-за роста тарифа, подсчитал один из них.

Проект методики по распределению доступа к перевозке грузов в условиях ограниченных пропускных способностей инфраструктуры («узких мест») был разработан в середине марта. По данным источника РБК среди операторов, вопрос будет рассматриваться 10 апреля на правительственной комиссии.

Власти предложили ввести квоты на вывоз угля на Восток
Бизнес

Помимо введения альтернативных маршрутов Минтранс предлагает отдать приоритет в перевозке в восточном направлении социально значимым грузам, снаряжению для ликвидации ЧС, потом для госнужд, потом субсидируемым товарам. Затем, по мнению ведомства, должны ехать грузы, требующие высокой скорости и надежности доставки, в том числе контейнерные поезда, несырьевые грузы, нефть. Предпоследним — экспорт сырья в универсальном подвижном составе (уголь), и потом — остальные грузы.

Члены Совета потребителей указывают также, что РЖД, согласно методике, самостоятельно определяют «узкие места» инфраструктуры. Но в законодательстве нет критериев и порядка определения таких участков, поэтому «узкие места» должны утверждаться властями, сетуют участники рынка. Кроме того, методика создает преференции отдельным категориям потребителей, что может нарушать нормы антимонопольного законодательства, следует из протокола заседания.

РБК направил запрос в Минтранс. Представитель РЖД отказался от комментариев.

Счетная палата уличила РЖД в срыве сроков модернизации БАМа и Транссиба
Бизнес

Дефицит провозных мощностей в восточном направлении остается одной из главных проблем РЖД, сдерживающих рост погрузки, так как в Азии находятся рынки сбыта металлов, удобрений, угля и зерна. РЖД начали программу модернизации и расшивки узких мест БАМа и Транссиба еще в 2013 году. Стоимость программы составила 562,4 млрд руб., но ее сроки постоянно сдвигаются.

В августе 2018 года на заседании комиссии по вопросам развития топливно-энергетического комплекса президент Владимир Путин призвал расширять присутствие России на мировом угольном рынке. Для этого нужно удвоить объем поставок в восточном направлении к 2025 году до 200 млн т.

Автор: Мария Кокорева
Теги: РЖД, грузовые перевозки
Материалы по теме
РЖД пообещали ускорить на год модернизацию БАМа и Транссиба
Бизнес
Власти предложили ввести квоты на вывоз угля на Восток
Бизнес
«Коммерсантъ» узнал о нежелании кабмина повышать налог на добычу угля
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter