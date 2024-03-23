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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Сын владельца «Крокус Сити Холла» выразил соболезнования из-за теракта

Сын владельца «Крокус Сити» Эмин Агаларов выразил соболезнования из теракта
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Эмин Агаларов, сын владельца «Крокус Сити» Араза Агаларова, выразил соболезнования семьям погибших при теракте, назвав произошедшее ужасной трагедией. Он вместе с отцом побывал на месте происшествия
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Сын владельца Crocus Group, которой принадлежит «Крокус Сити Холл», где произошел теракт, Эмин Агаларов выразил соболезнования в связи с произошедшим.

«Выражаю глубочайшие соболезнования семьям погибших в связи с ужасными событиями в «Крокус Сити Холле». Этот теракт — страшная трагедия для всех, он коснулся лично меня и моей семьи. Нет слов, чтобы передать всю скорбь», — написал он в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

Представитель Агаларовых ранее сообщал РБК, что оба — и Эмин, и его отец, владелец «Крокуса» Араз, — прибыли на место происшествия.

Концертный зал «Крокус Сити Холл» входит в Crocus Group, специализирующуюся на строительстве и эксплуатации коммерческой недвижимости. Зал был открыт в октябре 2009 года. Максимальная вместимость комплекса составляет 9789 человек. Crocus Group на 100% принадлежит бизнесмену Аразу Агаларову. В мае 2023 года Эмин Агаларов, бывший до этого первым вице-президентом Crocus Group, покинул холдинг и занялся собственными проектами.

В 2023 году Crocus Group заняла 7 место в списке крупнейших рантье журнала Forbes годовым доходом в $255 млн. В группу входят торгово-выставочный и деловой центр «Крокус Сити», объединяющий, помимо концертного зала «Крокус Сити Холл» также выставочный комплекс «Крокус Экспо» и торговый центр «Крокус Сити Молл».

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Политика
Фото:Максим Шеметов / Reuters

Вечером 22 марта в «Крокус Сити» перед концертом рок-группы «Пикник» началась стрельба, затем произошел пожар. Источник РБК сообщал о как минимум пяти нападавших в камуфляже, у двух из них были рюкзаки, в которых, предположительно, находились взрывные устройства.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 205 УК (теракт).

По предварительным данным ФСБ, погибли 40 человек. Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил о 115 пострадавших. Минздрав Подмосковья опубликовал список пострадавших: в первой версии было 37 имен, вторую расширили до 145 (в нем есть и направленные в московские больницы). При этом в обновленной версии списка есть повторы.

Пожар удалось локализовать к 0:56 мск, его площадь до этого составляла 12,9 тыс. кв. м.

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Полина Мартынова Полина Мартынова, Елена Сухорукова Елена Сухорукова
Эмин Агаларов Крокус Сити Холл соболезнования
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