Минздрав Подмосковья опубликовал список пострадавших в «Крокус Сити»
Министерство здравоохранения Московской области опубликовало первые списки погибших и пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле». В первой версии было 37 человек, позже список расширили до 145 человек (в нем есть и направленные в московские больницы). При этом в обновленной версии списка есть повторы.
В Московской области пострадавших в результате теракта направляли в больницы городов Красногорск, Долгопрудный, Химки. Состояние более 15 госпитализированных оценивается как тяжелое. Ранены в том числе несколько детей. У двух девочек огнестрельные ранения.
В Москве пострадавших направляли в различные больницы, в том числе в ГКБ имени Пирогова, ГКБ имени Боткина.
Основные причины госпитализации — огнестрельные ранения, ожоги, отравления продуктами горения, переломы.
ФСБ сообщала, что в результате теракта погибли 40, ранения получили 100 человек. Пострадавших доставляли как в подмосковные лечебные учреждения, так и в московские больницы. В эвакуации раненых участвовали в том числе и медицинские вертолеты.
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