Минздрав Подмосковья опубликовал список пострадавших в «Крокус Сити»

В подмосковные больницы увозили людей с огнестрельными ранениями, ожогами. Состояние нескольких пострадавших оценивается как тяжелое

Фото: АГН «Москва»

Министерство здравоохранения Московской области опубликовало первые списки погибших и пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле». В первой версии было 37 человек, позже список расширили до 145 человек (в нем есть и направленные в московские больницы). При этом в обновленной версии списка есть повторы.

В Московской области пострадавших в результате теракта направляли в больницы городов Красногорск, Долгопрудный, Химки. Состояние более 15 госпитализированных оценивается как тяжелое. Ранены в том числе несколько детей. У двух девочек огнестрельные ранения.

В Москве пострадавших направляли в различные больницы, в том числе в ГКБ имени Пирогова, ГКБ имени Боткина.

Основные причины госпитализации — огнестрельные ранения, ожоги, отравления продуктами горения, переломы.

ФСБ сообщала, что в результате теракта погибли 40, ранения получили 100 человек. Пострадавших доставляли как в подмосковные лечебные учреждения, так и в московские больницы. В эвакуации раненых участвовали в том числе и медицинские вертолеты.