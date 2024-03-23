Стрельба, эвакуация и пожар в «Крокус Сити Холле». Видео с места теракта
В «Крокус Сити Холле» в пятницу вечером пять неизвестных открыли стрельбу из автоматов. Они ворвались в торговый центр, начав стрелять еще на парковке. Во время стрельбы погибли по меньше мере 40 человек, более 100 — пострадали, сообщала ФСБ.
После теракта в «Крокусе» начался пожар — огонь быстро распространился и охватил площадь в 12 тыс. кв. м. К тушению привлекли пожарные вертолеты. Как развивались события — в видео очевидцев с места события.
Обстановка у Крокус Сити Холла, где произошла стрельба и начался пожар. Видео
Кадры очевидцев с эвакуацией и стрельбой в «Крокус Сити Холле»
Для тушения пожара в Крокус Сити задействована авиация
Кадры тушения «Крокус Сити Холла». Кровля здания начала рушиться
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