Стрельба, эвакуация и пожар в «Крокус Сити Холле». Видео с места теракта

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В «Крокус Сити Холле» в пятницу вечером пять неизвестных открыли стрельбу из автоматов. Они ворвались в торговый центр, начав стрелять еще на парковке. Во время стрельбы погибли по меньше мере 40 человек, более 100 — пострадали, сообщала ФСБ.

После теракта в «Крокусе» начался пожар — огонь быстро распространился и охватил площадь в 12 тыс. кв. м. К тушению привлекли пожарные вертолеты. Как развивались события — в видео очевидцев с места события.