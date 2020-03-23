«Почта России» изменит правила доставки из-за коронавируса

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 24 марта
USD ЦБ: 80,88 (+2,84) Quote, 13:39
Курс евро на 24 марта
EUR ЦБ: 86,71 (+2,55) Quote, 13:39
Брыльска опровергла сообщения о ее борьбе с раком Общество, 16:01 Кудрин заявил об отсутствии у властей планов секвестрировать бюджет Экономика, 16:00 СМИ сообщили подробности жизни Смолова на карантине Спорт, 15:59 Этап «Формулы-1» в Баку отложили из-за коронавируса Спорт, 15:56 Промотали на промо: как перестать давать безумные скидки и терять деньги Pro, 15:47 Планы оптимистов: в чем слабость антикризисных мер ЦБ и правительства Мнение, 15:44 Десятый самолет Минобороны вылетел в Италию для борьбы с коронавирусом Общество, 15:44 СК возбудил дело из-за заразившегося вирусом инфекциониста Ставрополья Общество, 15:42 Минкомсвязь создала порталы для оказавшихся в режиме изоляции Общество, 15:30 В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса Общество, 15:26 Что можно заказать из московских ресторанов на дом. Часть 2 Стиль, 15:20 Союз пенсионеров и волонтеры оценили решение о домашнем режиме пожилых Общество, 15:15 ФСБ сообщила о задержании на Сахалине планировавших нападение студентов Общество, 15:15 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 23 марта Общество, 15:08
Пандемия коронавируса ,  
0 

«Почта России» изменит правила доставки из-за коронавируса

В первую очередь маски получат почтальоны в 60 городах страны, где уже есть подтвержденные случаи заражения COVID-19. Курьеров «Почты России» учат бесконтактной передаче посылок и доставке «до двери»
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

«Почта России» ввела новые меры, направленные на предотвращение распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

«Тысячи сотрудников ежедневно оказывают услуги миллионам граждан, и поэтому сложная ситуация с распространением коронавирусной инфекции обязывает нас принять не только предписанные, но и дополнительные меры, проявить максимум ответственности», — написал глава «Почты России» Максим Акимов в обращении к сотрудникам (есть в распоряжении РБК, подлинность документа подтвердил источник в компании), призвав их быть максимально внимательными как к собственному здоровью, так и к самочувствию коллег.

Как сообщила пресс-служба компании, в связи с коронавирусом «Почта России» принимает меры, чтобы сократить до минимума необходимость клиентов лично посещать почтовые отделения, где порой образуются опасные во время пандемии очереди. В компании, с одной стороны, призывают клиентов пользоваться ее цифровыми сервисами, в том числе через мобильное приложение, а с другой — наращивают объем услуг доставки.

По словам Акимова, последнее особенно важно, когда речь идет о пожилых людях, находящихся в особенной опасности в связи с распространением COVID-19.

С 24 марта через мобильное приложение «Почты России» или на сайте компании жители крупных городов смогут заказать доставку на дом мелких пакетов и всех видов посылок весом до 2,5 кг, кроме отправлений с наложенным платежом. С 8 апреля максимальный вес доставляемых посылок увеличится до 31 кг.

При этом все курьеры на неделе пройдут инструктаж по бесконтактной передаче посылок и доставке «до двери».

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 23 марта
Общество

«Почтовая связь — важнейшая часть жизни нашей страны, а сегодня эта важность возрастает еще больше — перед нами стоит задача помогать государству оперативно доставлять необходимые товары и средства защиты в регионы, где может возникнуть дефицит», — отметил Акимов.

Одной из первоочередных мер станет закупка медицинских масок для сотрудников почтовых отделений и почтальонов. Компанией уже закуплено 3 млн масок, и их выдача сотрудникам начнется 25 марта. В первую очередь маски наденут на сотрудников «Почты России» в 60 городах страны, где уже есть подтвержденные случаи заражения COVID-19. В общей сложности в течение ближайшего месяца почта намерена приобрести 7,6 млн масок.

В почтовых отделениях в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора уже проводится дезинфекция помещений. Аналогичная практика внедрена в сортировочных центрах, их сотрудникам — так же как работникам почтовых отделений — регулярно измеряют температуру. Сверх того, «Почта России» намерена принять меры по разделению потоков сотрудников, так чтобы работники из разных цехов и участков в разное время приходили на работу, в разное время посещали столовую и пользовались разными раздевалками.

«Таким образом, если на одном из участков кто-то заболеет, то только этот участок будет отправлен на карантин. Так получится эффективнее локализовать инфекцию в случае ее обнаружения. Появятся и «мобильные бригады»: некоторое количество сотрудников будет выведено в режим самоизоляции на дому, с возможностью приступить к работе в ситуации, если один из участков окажется на карантине», — говорится в сообщении почтового оператора.

«Почта России» приостановила сообщение с 15 странами
Общество

В компании пояснили, что в первую очередь данные меры будут внедряться в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Половину сотрудников расположенных здесь же офисных центров «Почты России» уже перевели на удаленный режим работы, сейчас ведется работа по удалению сотрудников из офисов в других городах.

Как привычная жизнь переходит в онлайн из-за коронавируса. Фоторепортаж
Фотогалерея 

21 марта стало известно, что «Почта России» приостановила сообщение с 15 странами, которые из-за принятия мер по борьбе с распространением COVID-19 временно не обрабатывают ни входящую, ни исходящую международную почту. В результате прекращен обмен почтовыми отправлениями с:

  • Каймановыми Островами;
  • Кувейтом;
  • Ливаном;
  • Ливией;
  • Мальдивскими островами;
  • Молдавией;
  • Монголией;
  • Мьянмой;
  • островом Пасхи (Чили);
  • Перу;
  • Тунисом;
  • Филиппинами;
  • Французской Полинезией;
  • Шри-Ланкой;
  • Эквадором.

При этом в «Почте России» отметили, что в настоящий момент в мире нет ни одного подтвержденного случая заражения через пересылаемые предметы.

Автор: Евгений Калюков
Теги: «Почта России», коронавирус
Материалы по теме
«Почта России» приостановила сообщение с 15 странами
Общество
Как привычная жизнь переходит в онлайн из-за коронавируса. Фоторепортаж
Общество
В США начали отпускать тысячи заключенных из-за коронавируса
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter