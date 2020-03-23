«Почта России» изменит правила доставки из-за коронавируса

В первую очередь маски получат почтальоны в 60 городах страны, где уже есть подтвержденные случаи заражения COVID-19. Курьеров «Почты России» учат бесконтактной передаче посылок и доставке «до двери»

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

«Почта России» ввела новые меры, направленные на предотвращение распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

«Тысячи сотрудников ежедневно оказывают услуги миллионам граждан, и поэтому сложная ситуация с распространением коронавирусной инфекции обязывает нас принять не только предписанные, но и дополнительные меры, проявить максимум ответственности», — написал глава «Почты России» Максим Акимов в обращении к сотрудникам (есть в распоряжении РБК, подлинность документа подтвердил источник в компании), призвав их быть максимально внимательными как к собственному здоровью, так и к самочувствию коллег.

Как сообщила пресс-служба компании, в связи с коронавирусом «Почта России» принимает меры, чтобы сократить до минимума необходимость клиентов лично посещать почтовые отделения, где порой образуются опасные во время пандемии очереди. В компании, с одной стороны, призывают клиентов пользоваться ее цифровыми сервисами, в том числе через мобильное приложение, а с другой — наращивают объем услуг доставки.

По словам Акимова, последнее особенно важно, когда речь идет о пожилых людях, находящихся в особенной опасности в связи с распространением COVID-19.

С 24 марта через мобильное приложение «Почты России» или на сайте компании жители крупных городов смогут заказать доставку на дом мелких пакетов и всех видов посылок весом до 2,5 кг, кроме отправлений с наложенным платежом. С 8 апреля максимальный вес доставляемых посылок увеличится до 31 кг.