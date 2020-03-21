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«Почта России» приостановила сообщение с 15 странами

В организации объяснили, что все эти государства приостановили обработку международной почты
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

«Почта России» приостановила сообщение с 15 странами. Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании, такое решение было принято в связи с тем, что несколько государств приостановили обработку международной почты, а потому отправить туда международные отправления не представляется возможным.

В сообщении указывается, что ограничения касаются Монголии, Кувейта, Ливии, Перу, Молдавии, Шри-Ланки, Туниса, Каймановых Островов, Французской Полинезии, Ливана, Филиппин, Мальдив, Острова Пасхи, Мьянмы и Эквадора.

«Все эти государства временно не обрабатывают ни входящую, ни исходящую международную почту, в результате мероприятий по борьбе с распространением коронавируса», - сообщили в компании, пообещав возобновить отправку почты после снятия ограничения.

В «Почте России» также отметили, что пока в мире не было зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом через пересылаемые предметы.

В начале февраля Всемирная организация здравоохранения сообщила о том, что коронавирусы не живут долго на таких объектах, как письма или посылки. Исследователи ВОЗ особо отметили, что риска заражения при пересылке почтовых сообщений нет.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Почта России
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