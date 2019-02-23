Баффетт пообещал гигантское приобретение после финансовых потерь

Американский инвестор Уоррен Баффетт признал значительные финансовые потери Berkshire Hathaway, однако допустил некое «гигантское приобретение» в будущем

Уоррен Баффетт (Фото: Nati Harnik / AP)

В письме инвесторам Баффетт сообщил, что его фонд Berkshire Hathaway показал худшую прибыль на акцию с 2008 года. Причиной стали проблемы компании Kraft Foods, акции которой на этой неделе упали на 20% по результатам публикации финансовой отчетности. В итоге Berkshire за день потерял около $4 млрд.

Тем не менее Баффетт пообещал акционерам, что по-прежнему рассчитывает совершить «гигантскую покупку». «Даже в возрасте 88 лет я чувствую себя молодым. А будущие перспективы заставляют мое сердце биться все чаще», — сообщил инвестор.

При этом Баффетт признал, что в 2019 году он вряд ли решится на крупную покупку, поскольку цены на рынке завышены, а предугадать ситуацию в этом году не представляется возможным.

Летом прошлого года фонд Баффетта увеличил долю в Apple до 5%. Также Berkshire Hathaway нарастил вложения в Goldman Sachs Group и израильскую фармкомпанию Teva.