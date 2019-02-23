Уоррен Баффетт потерял за день $4,3 млрд

Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта потеряла за пятницу $4,3 из-за падения акций холдинга Kraft Heinz. Причиной стали слабая отчетность, сообщения руководства о сокращении дивидендов и расследование со стороны регулятора

Уоррен Баффетт (Фото: Rick Wilking / Reuters)

Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта потеряла более $4,3 млрд за один день после того, как акции одного из ее крупнейших активов Kraft Heinz обвалились на целой серии плохих новостей, включая сокращение дивидендов и расследование со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), сообщает CNBC.

Акции американского продовольственного концерна Kraft Heinz в ходе торговой сессии в пятницу упали более чем на 27%, закрывшись на уровне $34,95 за акцию.

Для Berkshire Hathaway, которому на конец 2018 года принадлежало более 325 млн акций (26,7%) Kraft Heinz, потери оказались существенными. Berkshire Hathaway за один день потеряла $4,31 млрд, уточняет телеканал. Kraft Heinz является шестым по величине холдингом Berkshire после Apple, нескольких банков и Coca-Cola.

Согласно обнародованной в минувший четверг отчетности Kraft Heinz за четвертый квартал 2018 года, финансовые показатели компании оказались ниже прогнозов. На этом фоне было объявлено о сокращении дивидендов на 36%.