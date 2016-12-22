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Фонд Баффета увеличил вложения в акции Apple
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Фонд Баффета увеличил вложения в акции Apple
Финансы, 20:01
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Фонд Баффета увеличил вложения в акции Apple
Во втором квартале 2018 года фонд Уоррена Баффета увеличил долю в Apple на 5%. В начале августа капитализация компании из Купертино превысила $1 трлн
Фото: Luke Sharrett / Bloomberg

Фонд Уоррена Баффета Berkshire Hathaway нарастил вложения в Apple, Goldman Sachs Group и израильскую фармкомпанию Teva. Об этом свидетельствуют данные компании за второй квартал 2018 года, опубликованные на сайте Комиссии США по ценным бумагам и биржам. Первым на публикацию внимание обратило Reuters.

Опубликованные данные отражают изменения на 30 июня. «Инвесторы пристально следят за квартальным листингом Berkshire, чтобы узнать, в чем Баффет и его инвестиционные менеджеры Тодд Комбс и Тэд Вешлер видят ценность», — отмечает Reuters.

Apple стала самой дорогой компанией мира с капитализацией свыше $1 трлн
Бизнес

Всего за три месяца Berkshire потратил $6,08 млрд на вложения. Фонд на 21% увеличил свою долю в Goldman Sachs: на 31 июня Berkshire Hathaway владеет 13,3 млн акций на $2,92 млрд против 11 млн акций в марте. Доля Berkshire Hathaway в Teva увеличилась на 7%, до 43,25 млн американских депозитарных расписок стоимостью около $1,05 млрд.

Число принадлежащих фонду Баффета акций Apple, согласно новым данным, составляет 252 млн акций, что примерно на 5% превышает показатель трехмесячной давности (239,6 млн бумаг). Стоимость принадлежащих Berkshire Hathaway акций Apple составляет почти $47 млрд. Сейчас Berkshire Hathaway владеет примерно 5% акций Apple, капитализация которой в начале августа превысила $1 трлн.

Автор: Павел Казарновский.
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