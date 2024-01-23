В Минфине допустили повышение НДПИ для угля

Таким образом, власти хотят компенсировать выпавшие доходы бюджета от отмены курсовой экспортной пошлины. В декабре власти вывели энергетический и коксующийся угли, а также антрациты из-под ее действия

Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС

Минфин рассматривает возможность увеличения НДПИ для угля, чтобы компенсировать выпавшие доходы бюджета от отмены курсовой экспортной пошлины, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько источников в отрасли. «Действительно, Минфин работает над этим. Выпадающие доходы бюджета должны быть компенсированы через НДПИ», — подтвердили изданию в пресс-службе ведомства.

Правительство ввело экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля осенью прошлого года, она составляет от 4 до 7% в зависимости от курса.

Под курсовые пошлины попали рыбы и моллюски, яйца птиц, овощи и фрукты, алкоголь, взрывчатые вещества, некоторые химические продукты (цементы, бетоны, тормозные жидкости, антифризы), полимеры, каучук, резина и изделия из них (за исключением гигиенических изделий, в том числе контрацептивов), натуральный и искусственный мех, бумага и картон, шерсть, хлопок, химические волокна, текстильные материалы, керамика, драгоценные металлы и ювелирные изделия, чугун, ферросплавы, изделия из черных металлов, медь и изделия из нее (кроме проволоки, плит, листьев и полос, медной фольги), никель, необработанный алюминий, свинец, цинк, олово. В отношении азотных удобрений ставка составляет 10%, но не менее 1100 руб. за тонну, при среднем за месяц мониторинга курсе доллара более 80 руб., для фосфорных — 10%, но менее 2100 руб. за тонну, при таком же курсе, для калийных — 10%, но не менее 1800 руб. за тонну. Освобождены от курсовой пошлины сырая нефть, нефтепродукты, газовый конденсат, природный газ и СПГ, пшеница, рожь, ячмень, кукуруза, подсолнечное масло, подсолнечный шрот, лесоматериалы, отходы и лом черных металлов, медные, никелевые, свинцовые отходы и лом. Также пошлины не распространяются на машины, оборудование, механизмы, электротехническое оборудование, средства наземного транспорта, летательные аппараты, суда, инструменты (оптические, фотографические, медицинские, контрольные), мебель, игрушки.

В декабре власти вывели энергетический и коксующийся угли, а также антрациты из-под действия пошлины. Как подсчитал ранее «Коммерсантъ» на основе таможенных данных Китая, Индии и Турции, ее отмена на угли и антрациты при поставках на эти рынки может позволить российским экспортерам сэкономить около $1,1–1,5 млрд в этом году.

РБК в ноябре писал, что от экспортных пошлин, привязанных к курсу рубля, также планируется освободить партии товаров малого бизнеса дешевле €200, товары для личного пользования и часть поставок в duty free.

По данным министерства угольной промышленности Кузбасса, добыча угля в регионе в 2023 году снизилась на 4%, до 214,2 млн т, экспорт — на 5%, до 114 млн т. В этом году, как ожидается, цены на энергоуголь упадут на 12,5%, на коксующийся — на 15%.

С 2022 года в России действует новый расчет НДПИ для ряда твердых полезных ископаемых, в том числе коксующийся уголь. Налог на уголь привязан к мировой конъюнктуре: ставка установлена на уровне 1,5% от средней цены на него в соответствии с индексом SGX TSI FOB Australia Premium Coking Coal. Летом того же Минэнерго предложило отказаться от австралийского индекса и вернуть действовавшие прежде правила с фиксированным налогом: для коксующегося угля — 57 руб. за т.

Осенью 2022-го в правительстве обсуждали введение экспортных пошлин на уголь, в том числе энергетический, при цене выше $150 за тонну в порту отгрузки. В итоге от них отказались. При этом Минфин планировал с 1 января по 31 марта 2023 года повысить ставки НДПИ для антрацита, коксующегося и энергетического углей до 380 руб. за т.