 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес ,  
0 

В Минфине допустили повышение НДПИ для угля

«Коммерсантъ»: в Минфине допустили повышение НДПИ для угля
Таким образом, власти хотят компенсировать выпавшие доходы бюджета от отмены курсовой экспортной пошлины. В декабре власти вывели энергетический и коксующийся угли, а также антрациты из-под ее действия
Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС
Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС

Минфин рассматривает возможность увеличения НДПИ для угля, чтобы компенсировать выпавшие доходы бюджета от отмены курсовой экспортной пошлины, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько источников в отрасли. «Действительно, Минфин работает над этим. Выпадающие доходы бюджета должны быть компенсированы через НДПИ», — подтвердили изданию в пресс-службе ведомства.

Правительство ввело экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля осенью прошлого года, она составляет от 4 до 7% в зависимости от курса.

Под курсовые пошлины попали рыбы и моллюски, яйца птиц, овощи и фрукты, алкоголь, взрывчатые вещества, некоторые химические продукты (цементы, бетоны, тормозные жидкости, антифризы), полимеры, каучук, резина и изделия из них (за исключением гигиенических изделий, в том числе контрацептивов), натуральный и искусственный мех, бумага и картон, шерсть, хлопок, химические волокна, текстильные материалы, керамика, драгоценные металлы и ювелирные изделия, чугун, ферросплавы, изделия из черных металлов, медь и изделия из нее (кроме проволоки, плит, листьев и полос, медной фольги), никель, необработанный алюминий, свинец, цинк, олово.

В отношении азотных удобрений ставка составляет 10%, но не менее 1100 руб. за тонну, при среднем за месяц мониторинга курсе доллара более 80 руб., для фосфорных — 10%, но менее 2100 руб. за тонну, при таком же курсе, для калийных — 10%, но не менее 1800 руб. за тонну.

Освобождены от курсовой пошлины сырая нефть, нефтепродукты, газовый конденсат, природный газ и СПГ, пшеница, рожь, ячмень, кукуруза, подсолнечное масло, подсолнечный шрот, лесоматериалы, отходы и лом черных металлов, медные, никелевые, свинцовые отходы и лом. Также пошлины не распространяются на машины, оборудование, механизмы, электротехническое оборудование, средства наземного транспорта, летательные аппараты, суда, инструменты (оптические, фотографические, медицинские, контрольные), мебель, игрушки.

В декабре власти вывели энергетический и коксующийся угли, а также антрациты из-под действия пошлины. Как подсчитал ранее «Коммерсантъ» на основе таможенных данных Китая, Индии и Турции, ее отмена на угли и антрациты при поставках на эти рынки может позволить российским экспортерам сэкономить около $1,1–1,5 млрд в этом году.

Минфин прокомментировал идею «Роснефти» об индексации НДПИ на газ
Бизнес
Фото:Владимир Песня / РИА Новости

РБК в ноябре писал, что от экспортных пошлин, привязанных к курсу рубля, также планируется освободить партии товаров малого бизнеса дешевле €200, товары для личного пользования и часть поставок в duty free.

По данным министерства угольной промышленности Кузбасса, добыча угля в регионе в 2023 году снизилась на 4%, до 214,2 млн т, экспорт — на 5%, до 114 млн т. В этом году, как ожидается, цены на энергоуголь упадут на 12,5%, на коксующийся — на 15%.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

С 2022 года в России действует новый расчет НДПИ для ряда твердых полезных ископаемых, в том числе коксующийся уголь. Налог на уголь привязан к мировой конъюнктуре: ставка установлена на уровне 1,5% от средней цены на него в соответствии с индексом SGX TSI FOB Australia Premium Coking Coal. Летом того же Минэнерго предложило отказаться от австралийского индекса и вернуть действовавшие прежде правила с фиксированным налогом: для коксующегося угля — 57 руб. за т.

Осенью 2022-го в правительстве обсуждали введение экспортных пошлин на уголь, в том числе энергетический, при цене выше $150 за тонну в порту отгрузки. В итоге от них отказались. При этом Минфин планировал с 1 января по 31 марта 2023 года повысить ставки НДПИ для антрацита, коксующегося и энергетического углей до 380 руб. за т.

 Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Медиа

Мнения ведущих экспертов и актуальные тренды в отраслях экономики

СберПро Медиа Цифровое развитие

Цифровая трансформация:  от осознания  до внедрения

СберПро Медиа Финансы

Разные грани золота для бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Новые рынки, рост  e-commerce  и цифровая трансформация: тренды бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Навигатор лидера:  как расти в карьере, учиться актуальному
и не выгорать

СберПро Медиа Интересное

Основные меры поддержки бизнеса на 2023—2024 годы

СберПро Медиа Интересное

Популярные технологии 2023 года  в практике российского бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Дайджест глобальных трендов: интернет вещей, рециклинг и «мягкие роботы»

СберПро Медиа Интересное

UI/UX/CX — «фронты» в битве платформ

СберПро Медиа Подкаст

Как изменились финансовые рынки: тренды и перспективы

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Минфин НДПИ уголь
Материалы по теме
Минфин предложил повысить НДПИ для «Газпрома» еще на 50 млрд руб.
Экономика
Минфин предложил повысить НДПИ для «Газпрома» на 416 млрд руб.
Бизнес
Абрамченко поручила обнулить НДПИ на добычу стратегического металла
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 23 января
EUR ЦБ: 95,89 (-0,5) Инвестиции, 22 янв, 16:51 Курс доллара на 23 января
USD ЦБ: 87,97 (-0,62) Инвестиции, 22 янв, 16:51
Дело против Депардье о домогательствах закрыли Общество, 07:18
Власти предложили запретить дискриминацию при найме из-за службы в армии Экономика, 07:01
Киев раскрыл детали закона о гражданстве Политика, 06:58
В Минфине допустили повышение НДПИ для угля Бизнес, 06:22
WSJ предупредил о задержках зарплат на Украине без помощи Запада Политика, 06:16
В школах и колледжах Алма-Аты отменили занятия после землетрясений Общество, 05:44
Мэр Харькова сообщил о серии взрывов Политика, 05:23
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Генерал НАТО в отставке описал сценарий возможного конфликта с Россией Политика, 05:08
SuperJob оценил лояльность работодателей к имевшим бизнес сотрудникам Свое дело, 05:07
Министр обороны Германии призвал настроиться на опасность войны с Россией Политика, 05:04
Умер младший сын Мартина Лютера Кинга Общество, 04:37
МИД счел недопустимым вовлечение Ливана в палестино-израильский конфликт Политика, 04:00
Каждый пятый россиянин откладывает деньги на будущее для ребенка Общество, 04:00
США и Великобритания нанесли серию ударов по объектам хуситов в Йемене Политика, 03:44