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Холдинг экс-министра закрыл крупнейшую с 2017 года сделку с сельхозземлей

Агрокомплекс семьи экс-главы Минсельхоза Александра Ткачева приобрел около 200 тыс. га сельхозземель. После этого холдинг может стать крупнейшим владельцем сельхозземель в России
Фото: Валерий Матыцин / ТАСС
Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Структуры семьи бывшего министра сельского хозяйства Александра Ткачева — «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева» — выкупили около 200 тыс. га у агрохолдинга «Юг Руси», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на три источника на рынке, а также на данные ЕГРЮЛ. Это стало крупнейшей подобной сделкой с 2017 года, уточняет издание.

Земли расположены в Ростовской и Волгоградской областях, а также в Краснодарском крае.

В ЕГРЮЛ появилась запись о том, что владельцем 99,99% ООО «Агросоюз Юг Руси Холдинг», которое является головной структурой аграрного дивизиона «Юга Руси», стало ООО «Агротехнологии». Учредитель и генеральный директор «Агротехнологий» Андрей Шейкин является главой хозяйства в станице Выселки Краснодарского края, где находится штаб-квартира «Агрокомплекса им. Ткачева».

В «Юге Руси» и «Агрокомплексе» газете не предоставили комментарии.

Аналитический центр «Совэкон» оценил предполагаемую стоимость купленных земель в 20–30 млрд руб. из расчета 100–150 тыс. руб. за 1 га.

Агрокомплекс семьи экс-главы Минсельхоза Ткачева приобрел бизнес в Крыму
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Фото:Тарас Литвиненко / РИА Новости

«Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева» занимает второе место в России по производству молока, четвертое — по производству мяса, пятое — сахара. Выпускает продукцию под брендом «Агрокомплекс Выселковский». В 2021 году выручка предприятия составила 71,8 млрд руб., показав рост на 25%, чистая прибыль — 8,6 млрд, увеличившись более чем в три раза.

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«Юг Руси» занимает второе место по производству подсолнечного масла (бренды «Золотая семечка», «Аведовъ», «Злато», «Милора» и другие), выпускает майонез, соусы, кондитерские изделия, консервы.

Как отмечает «Коммерсантъ», после покупки земель у «Юга Руси» «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева» может сравниться по площади с крупнейшим владельцем сельхозземель «Мираторгом». Газета поясняет, что в мае у агрокомплекса было 818 тыс. га земель по версии рейтинга BEFL. После этого он мог приобрести 66 тыс. га у «РАВ Агро» и 20 тыс. га у агропромышленного холдинга «Дружба народов». После этого земельный банк холдинга мог составить 1,1 млн га, что соответствует показателю «Мираторга».

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Теги
Компании
Мария Лисицына Мария Лисицына
«Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева» Александр Ткачев сельское хозяйство сельхозземли
АГРОСОЮЗ ЮГ РУСИ
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