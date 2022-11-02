Вице-премьер Мантуров рассказал о поставках из Донбасса белой глины для сантехники

Мантуров рассказал о поставках из Донбасса белой глины для сантехники

Из Донбасса будут, в частности, поставлять каолин — белую глину. Ее дефицит возник весной, из-за проблем с сырьем производители сантехники приостанавливали работу заводов

Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

Российские компании используют промышленный потенциал новых субъектов в части поставки стройматериалов, рассказал РБК вице-премьер и министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

«Можем поставлять из новых регионов гранитный щебень, глины (в том числе каолин), известняк и цемент», — пояснил Мантуров. Потенциал поставок российской продукции на новые территории имеется у металлоконструкций, железобетона и стеновых материалов, добавил Мантуров.

Каолин — белая глина, которая используется для производства раковин, унитазов и другой сантехники. Ее дефицит возник весной, когда остановились поставки глины из Украины. Из-за проблем с сырьем производители сантехники приостанавливали работу заводов. А цены на сантехнику по отдельным позициям в России к маю выросли на 70%.

По оценке аналитического центра промышленности строительных материалов SM PRO весной зависимость российских производителей сантехники от импортного сырья составляла 80%. К первой половине сентября она снизилась до 50%. Несмотря на снижение, эта самая большая зависимость от импортного сырья в сравнении с другими видами стройматериалов. Среди других материалов, которые больше всего зависят от импортного сырья, аналитики называют линолеум, который зависит от зарубежных поставок на 40%, а также плитка, керамогранит (35%) и минеральная изоляция (30%).

В прошлом году Украина произвела 1,6 млн т каолина, что составляет 3,6% от общего мирового производства. Большинство сырья производилось в Донецкой области, отмечали аналитики GMK Center. Крупнейшими потребителями белой глины из Украины были производители керамической плитки из Италии и Испании, отмечали аналитики.