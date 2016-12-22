Керимов вернулся во Францию после визита в Россию

Сулейман Керимов, который приезжал в Россию на выходные, вернулся во Францию. За время визита он успел встретиться со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Во Франции сенатора подозревают в уклонении от уплаты налогов

Сулейман Керимов (Фото: Дмитрий Коротаев / «Коммерсантъ»)

Сенатор от Дагестана, миллиардер Сулейман Керимов вернулся в Ниццу, где он должен находиться по решению суда (французские власти подозревают его в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег). Об этом заявил прокурор Ниццы Жан-Мишель Претр, передает агентство Reuters.

19 января стало известно, что французские правоохранители разрешили Керимову съездить в Россию на три дня — в качестве повода для визита в Россию была названа болезнь родственника Керимова («брата или сводного брата» — объяснял Претр). За время визита в Россию Керимов успел встретиться со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко. «Сулейман Керимов считает себя невиновным и уверен в том, что сумеет доказать несостоятельность предъявляемых ему обвинений», — говорилось в сообщении пресс-службы верхней палаты парламента по итогам встречи. Там же подчеркивалось, что Керимов надеется в скором времени вернуться в Россию.

Керимов был задержан в аэропорту Ниццы 20 ноября прошлого года. По версии французского следствия, он скупал элитную недвижимость на Лазурном Берегу по заниженной цене, уходя таким образом от налогов. Общая сумма сделок с виллами на юге Франции составляла порядка €400 млн. Кроме того, он тайно переправлял во Францию деньги (от €500 млн до €750 млн), в том числе наличными, которые якобы возил в чемоданах.

Фигурантами дела являются граждане Швейцарии Филипп Боргетти и Александр Штудхальтер (первый, по версии следствия, продал Керимову виллу Hier больше чем за €100 млн, а второй, согласно документам, является ее владельцем), а также французский налоговый юрист Стефан Кьяверини.

Керимов находится под подпиской о невыезде и должен регулярно отмечаться в местной полиции. Чтобы остаться на свободе, бизнесмену пришлось заплатить залог €40 млн.

Семья Керимова владеет золотодобытчиком «Полюс» (доля 82,4%) и аэропортом Махачкалы. Владелец активов — сын сенатора Саид Керимов. Сам Керимов занимает 21-е место в списке 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes с состоянием $6,3 млрд.​