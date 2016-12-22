Матвиенко встретилась с посетившим Россию сенатором Керимовым

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко встретилась с сенатором Сулейманом Керимовым, которого на выходные отпустили в Россию из Франции, где он обвиняется в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов

Валентина Матвиенко (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Во время своей поездки в Россию на выходные сенатор Сулейман Керимов встречался с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко, об этом говорится в сообщении Совета Федерации, распространенном пресс-службой верхней палаты парламента.

«Сулейман Керимов считает себя невиновным и уверен в том, что сумеет доказать несостоятельность предъявляемых ему обвинений», — говорится в сообщении. Керимов не намерен скрываться, настроен на сотрудничество со следствием и надеется в скором времени вернуться в Россию, отмечает пресс-служба Совета Федерации.

В пресс-службе Совфеда РБК уточнили, что сенатор «должен был вернуться к понедельнику во Францию». «А в какое время [он встречался с Матвиенко] — выходные, пятница вечер — этого мы не знаем», — добавили в пресс-службе.

Пока что неизвестно, где находится Керимов. В Министерстве иностранных дел Франции, французской полиции и посольстве Франции в Москве не смогли оперативно ответить на вопросы РБК. В МИД России рекомендовали обратиться к адвокату Керимова. РБК направил запрос его адвокату Ками Аери. В посольстве России во Франции посоветовали обратиться в прокуратуру Ниццы. В свою очередь там сообщили, что вопрос может прокомментировать только лично прокурор, который сегодня находится в Париже.

Заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов и председатель комитета по регламенту и организации парламентской деятельности Андрей Кутепов сообщили РБК, что не обладают информацией о том, где сейчас находится Керимов.

​В пятницу, 19 декабря, прокуратура Ниццы разрешила Керимову посетить Россию на три дня, чтобы увидеться со своим больным родственником, имя которого не было разглашено. В Совфеде отметили, что сенатор приезжал в Россию из-за «серьезного состояния здоровья кого-то из родственников».

Сенатора задержали в аэропорту Ниццы 20 ноября, его обвиняют в уклонении от уплаты налогов. Обвинитель считает, что Керимов купил на Лазурном Берегу пять вилл по заниженным ценам, заплатив за них более €400 млн. При этом Керимов не заплатил налоги во французский бюджет. Ему грозит до десяти лет лишения свободы. Российская Генпрокуратура просила власти Франции передать рассмотрение дела в Россию. В его защиту высказывались МИД России, Совет Федерации, о намерениях отстаивать интересы Керимова говорил представитель Кремля Дмитрий Песков.

По делу также проходят два швейцарца, Филипп Боргетти и Александр Штудхальтер, а также французский юрист Стефан Кьяверини. Боргетти, как считает следствие, продал Керимову виллу Hier более чем за €100 млн, затем недвижимость оформили на Штудхальтера. Керимов находится во Франции под подпиской о невыезде, для этого он заплатил залог €40 млн.

По словам прокурора Жан-Мишеля Претра, Керимов ввез во Францию от €500 млн до €750 млн, часть денег ввозилась в чемоданах».

Керимов занимает пост сенатора от Дагестана с 2008 года, он числится на 21-м месте в списке богатейших людей России с состоянием $6,3 млрд, по версии Forbes. Сын сенатора Саид Керимов владеет золотодобывающей компанией «Полюс» и аэропортом Махачкалы.