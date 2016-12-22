Евтушенков рассказал о своем отказе от дивидендов АФК «Система»

Владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков решил помочь своей компании. Ради этого он отказался от получения дивидендов в размере 4,2 млрд руб., рассказал сам бизнесмен, добавив, что вся эта сумма пойдет на развитие корпорации

Владимир Евтушенков (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Основной бенефициар АФК «Система», владелец 64,2% акций компании и председатель ее совета директоров Владимир Евтушенков отказался от получения дивидендов за девять месяцев 2017 года. Об этом газете «Ведомости» рассказал близкий к «Системе» иточник и подтвердил сам Евтушенков.

«Мы инвестиционная компания, мы должны инвестировать», — заявил бизнесмен в комментарии изданию, добавив, что все сэкономленные деньги будут направлены на «развитие» «Системы». Это, добавил он, «будут новые покупки». В каких именно секторах они планируются, основной бенефициар компании не уточнил.

В общем выплаты Евтушенкову, как подчеркивают «Ведомости», должны были составить 4,2 млрд руб. О нежелании получать их бизнесмен, по словам близкого к «Системе» собеседника газеты, уведомил компанию сам.​ Закон «Об акционерных обществах» не описывает возможность акционера отказаться от получения начисленных дивидендов.

Позже на сайте АФК «Система» появилось сообщение, подтверждающее отказ Евтушенкова от дивидендов в размере 4,2 млрд руб. Об этом он лично попросил в письменном обращении. В итоге компания выплатила ему 2,349 млрд руб. в виде промежуточных дивидендов по итогам девяти месяцев прошлого года.

«Менеджмент «Системы» понимает, какие серьезные задачи сегодня стоят перед корпорацией. Поэтому топ-менеджеры АФК «Система» добровольно также снизили положенные им за прошлый год премии на 50%. В декабре 2017 года корпорация также отказалась от выплат сотрудникам за 2017 год по программе долгосрочной мотивации», — сказал РБК представитель корпорации.

Ранее, в октябре прошлого года, акционеры АФК «Система» в ходе внеочередного общего собрания утвердили выплату дивидендов по результатам девяти месяцев 2017 года в размере 0,68 руб. на одну обыкновенную акцию (13,6 руб. на одну глобальную депозитарную расписку, GDR). Общая сумма рекомендованных дивидендов на тот момент составила 6562 млн руб.

По мировому соглашению между «Роснефтью», «Башнефтью», минземимуществом Башкирии и АФК «Система» и «Системой-Инвест», которое было подписано 21 декабря прошлого года после встречи бизнесменов с президентом России Владимиром Путиным, «Система», выступающая ответчиком по делу о реорганизации башкирской нефтяной компании в 2014 году, должна будет возместить причиненные «Башнефти» убытки. Суд оценил их в 100 млрд руб. Первый платеж — 20 млрд руб. «дочка» холдинга компания «Система-Инвест» уже перечислила «Башнефти» 28 декабря 2017 года. Остальные средства она обещала выплатить до 30 марта.​

Первый иск к «Системе» по поводу убытков, возникших в ходе реорганизации «Башнефти» в 2014 году, «Роснефть» подала в мае прошлого года. От компании Евтушенкова она потребовала 170,6 млрд руб. Башкирский суд этот иск удовлетворил, однако снизил сумму компенсации до 136,3 млрд руб. Апелляционный суд Челябинска в декабре оставил решение без изменений.

Спустя несколько месяцев, 7 декабря 2017 года, «Роснефть» и «Башнефть» подали к «Системе» и ее дочерней компании «Система-Инвест» новый иск, потребовав компенсировать еще 131,6 млрд руб. убытков.​ Позже в «Роснефти» пояснили, что это сумма дивидендов, которые компании-ответчики вывели из «Башнефти» в период с 2009 по 2014 год (за вычетом налогов). ​Евтушенков, в свою очередь, назвал новые требования «Роснефти» «акцией устрашения».