Четверть российских компаний отказалась от новогодних корпоративов

Отказ от корпоративов работники компаний чаще всего объясняют тем, что в их организациях в принципе не проводили такие праздники для сотрудников

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Новогодние корпоративы запланированы у 65% российских компаний, еще 25% работодателей отказались от этой идеи, а опрошенные сотрудники 9% организаций не знают, будет ли у них праздник с коллегами. Об этом говорится в опросе трудоустроенных соискателей, который провела HeadHunter (результаты есть у РБК).

Согласно исследованию, 40% респондентов связали отказ от новогодних корпоративов с тем, что в компании в принципе не принято праздновать наступление Нового года, 24% опрошенных сообщили об отсутствии бюджета, еще столько же объяснили это решением руководства без объяснения причин. В 2% случаев за отмену праздника высказывались сами сотрудники, а 1% работодателей не успели арендовать площадку для мероприятия, говорится в результатах опроса.

Опрос проводился с 29 ноября по 7 декабря 2023 года среди 1564 респондентов.

Помимо прочего, отмечают специалисты HeadHunter, каждый второй российский работник старается всегда посещать новогодние корпоративы, 17% респондентов ходят на подобные мероприятия в зависимости от настроения, 13% — от компании-работодателя, 6% — от текущих отношений с коллективом, еще 11% обычно пропускают праздник.

В исследовании также говорится, что 46% респондентов считают корпоративы хорошей возможностью построить неформальные отношения и пообщаться, 37% просто любят отдохнуть с коллегами, 21% сотрудников пытаются проникнуться корпоративным духом, 20% используют праздник, чтобы отдохнуть за счет организации, еще 20% отметили возможность таким образом развеяться и отключиться от рабочих задач, 4% работников стараются проявить свои коммуникативные навыки, еще столько же радуются возможности «выгулять наряд».

Отмечается, что почти каждый третий респондент (31%) сообщил о наличии в его опыте случаев, когда новогодний корпоратив пошел не по плану. Чаще всего речь шла о злоупотреблении алкоголем (24%), выяснении отношений с помощью физической силы (9%), интимной близости коллег (7%) и увольнении за поведение на празднике (7%). Еще 68% опрошенных не вспомнили ситуаций, когда корпоратив имел подобные последствия.

По словам сотрудников, отмечают специалисты HeadHunter, в 70% компаний нет правил поведения на корпоративах, 7% работников рассказали о наличии инструкции, как одеваться и как себя вести, в 3% организаций постоянно проводят подобные мероприятия, к которым существует ряд требований, еще столько же работодателей вводят правила поведения под каждый корпоративный праздник.

При этом санкции за нарушение правил поведения на корпоративах отсутствуют в 60% компаний, 28% опрошенных сотрудников не осведомлены об их существовании, 6% респондентов рассказали о порицании в коллективе, выговорах (4%), увольнениях (3%), лишениях премий (2%), понижении в должности (1%), говорится в исследовании HeadHunter.