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Возвращение новогодних корпоративов подогрело спрос на красную рыбу

Глава «Инарктики»: спрос на красную рыбу вырос на фоне новогодних корпоративов
Спрос на красную рыбу в 2023 году вырос. Продажи в самый прибыльный месяц, декабрь, подогревает возвращение новогодних корпоративов, которые многие компании в прошлом году отменили
Фото: Nick Ansell / Getty Images
Фото: Nick Ansell / Getty Images

Спрос российских потребителей на красную рыбу оказался устойчивым вопреки внешним шокам, заявил в интервью РБК гендиректор компании «Инарктика» (ранее «Русская аквакультура») Илья Соснов.

«2022 год нас сильно удивил, потому что объемы продаж российского рынка аквакультурной красной рыбы не упали — они составили те же 70 млрд руб., если мы говорим об оптовых ценах, что и годом ранее», — заявил Соснов. Впрочем, в натуральном выражении потребители купили на 22% меньше рыбы, чем годом ранее: потребление составило 118 тыс. т против 152 тыс. т в 2021 году.

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Бизнес
Илья Соснов

В 2023 году потребление лосося не только восстановилось, но и начало уверенно расти относительно показателя 2022 года, утверждает Соснов. Так, по данным «Инарктики», в первом полугодии 2023-го рынок показал рост на 33% в денежном выражении год к году — до 27 млрд руб. и на 26% в натуральных объемах — до 46 тыс. т.

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Бизнес
Фото:Юрий Смитюк / ТАСС

Что такое «Инарктика»

«Инарктика» — крупнейший производитель аквакультурного лосося на рынке России. Компания занимается товарным выращиванием атлантического лосося и морской форели в акватории Баренцева моря в Мурманской области, а форель выращивает в озерах Карелии. В 2022 году на долю компании, по собственным оценкам, приходилось 25 тыс. т, или 21% российского рынка лососевых (без учета озерной форели и дикого лосося), который в целом оценивался в 118 тыс. т.

Декабрь — самый прибыльный и самый напряженный месяц для торговли лососем, продолжает Соснов. Источник повышенного предновогоднего спроса на красную рыбу — в том числе корпоративы: «В прошлом году с этим похуже было по понятным причинам, а сейчас люди заказывают корпоративы: мясная тарелка, рыбная тарелка, вино, водка, красная рыба, красная икра».

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Впрочем, пока объемам потребления лосося далеко до пика, который был до введения Россией в 2014 году продуктового эмбарго, перекрывшего импорт рыбы из Норвегии и Скандинавских стран. Пик потребления был в 2013 году — тогда за год в России съедали около 180 тыс. т лосося. Максимальный показатель потребления после введения продэмбарго был зафиксирован в 2021 году (152 тыс. т).

Shaman, Тимати и тарологи вошли в топ запросов на новогодние корпоративы
Технологии и медиа
Певец Shaman (Ярослав Дронов)

В прошлом году бизнес вслед за властями различных российских городов и регионов на фоне частичной мобилизации отказывался от проведения новогодних корпоративов. Отменить их, по данным «Коммерсанта», решили 70% планировавших проводить корпоративы компаний.

В этом году участники рынка наблюдают оживление спроса на проведение мероприятий. По данным опроса сервиса по поиску работы SuperJob, в 2024 году 39% компаний планируют проводить корпоративные мероприятия по случаю различных праздничных дат (сюда входят не только Новый год, но и, например, 23 февраля и 8 Марта, профессиональные праздники, день рождения компании и тимбилдинги). Около 32% предприятий уже заложили на это бюджет. Еще 22% опрошенных не будут организовывать подобные праздники для сотрудников, еще 39% пока не решили. Организация корпоративов подорожала: по данным Национальной ассоциации организаторов мероприятий, средняя цена на проведение новогодних мероприятий в 2023 году выросла на 20%. В топе запросов у event-агентств — выступления Shaman и Арбениной, а также гадания и тарологи.

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Теги
Елена Сухорукова Елена Сухорукова
рыба лосось Новый Год корпоратив
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