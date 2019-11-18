Бажаев сообщил Путину о планах привлечь партнеров в проект на Таймыре

Владелец «Русской Платины» Муса Бажаев планирует привлечь ближневосточных партнеров в палладиевый проект, который он реализует вместе с «Норникелем». Он оценивает инвестиции в этот проект в $15 млрд

Владимир Путин и Муса Бажаев (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Владелец «Русской Платины» Муса Бажаев на встрече с президентом Владимиром Путиным рассказал о планах по добыче металлов платиновой группы (рутений, родий, палладий, платина) на проекте «Арктик Палладий», который планирует реализовать совместно с «Норильским никелем» Владимира Потанина.

«Арктик Палладий» («Русская Платина» и «Норникель» получат по 50% в проекте) будет производить 120 т металлов платиновой группы (ЮАР в прошлом году произвела 110 т, в 2017 году — 143 т), заявил Бажаев. Эта компания станет третьим в мире производителем металлов платиновой группы, а Россия выйдет на первое место в мире по производству платиноидов (сейчас ЮАР на первом месте), говорил Потанин в феврале 2018 года, подписывая соглашение с Бажаевым о создании совместного предприятия.

Но проект потребует значительных инвестиций — $15 млрд, рассказал Бажаев Путину. Запустить производство планируют в 2024 году, первая очередь (до 2024 года) потребует около 130 млрд руб. инвестиций, утончил РБК представитель «Русской Платины».

По словам Бажаева, «сегодня стало тяжелее работать с заимствованиями, на внешнем рынке их фактически нет». «Но мы не унываем, мы активно запускаем работу с нашими финансовыми институтами, и они нас поддерживают», — подчеркнул он.

Для развития проекта бизнесмен также намерен привлечь новых партнеров. «Мы с РФПИ и ВТБ работаем над тем, чтобы привлечь ближневосточных партнеров в этот проект именно с моей стороны, со стороны «Русской Платины». Мы считаем, что им это очень интересно, и они активно готовы сотрудничать», — отметил бизнесмен.