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Бизнес ,  
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Бажаев сообщил Путину о планах привлечь партнеров в проект на Таймыре
Владелец «Русской Платины» Муса Бажаев планирует привлечь ближневосточных партнеров в палладиевый проект, который он реализует вместе с «Норникелем». Он оценивает инвестиции в этот проект в $15 млрд
Владимир Путин и Муса Бажаев (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Владелец «Русской Платины» Муса Бажаев на встрече с президентом Владимиром Путиным рассказал о планах по добыче металлов платиновой группы (рутений, родий, палладий, платина) на проекте «Арктик Палладий», который планирует реализовать совместно с «Норильским никелем» Владимира Потанина.

«Арктик Палладий» («Русская Платина» и «Норникель» получат по 50% в проекте) будет производить 120 т металлов платиновой группы (ЮАР в прошлом году произвела 110 т, в 2017 году — 143 т), заявил Бажаев. Эта компания станет третьим в мире производителем металлов платиновой группы, а Россия выйдет на первое место в мире по производству платиноидов (сейчас ЮАР на первом месте), говорил Потанин в феврале 2018 года, подписывая соглашение с Бажаевым о создании совместного предприятия.

Но проект потребует значительных инвестиций — $15 млрд, рассказал Бажаев Путину. Запустить производство планируют в 2024 году, первая очередь (до 2024 года) потребует около 130 млрд руб. инвестиций, утончил РБК представитель «Русской Платины».

По словам Бажаева, «сегодня стало тяжелее работать с заимствованиями, на внешнем рынке их фактически нет». «Но мы не унываем, мы активно запускаем работу с нашими финансовыми институтами, и они нас поддерживают», — подчеркнул он.

Для развития проекта бизнесмен также намерен привлечь новых партнеров. «Мы с РФПИ и ВТБ работаем над тем, чтобы привлечь ближневосточных партнеров в этот проект именно с моей стороны, со стороны «Русской Платины». Мы считаем, что им это очень интересно, и они активно готовы сотрудничать», — отметил бизнесмен.

Бажаев поблагодарил Путина за возможность выступить в Эр-Рияде во время его октябрьского визита в Саудовскую Аравию и Российско-саудовского инвестиционного форума.

Представитель «Русской Платины» пояснил РБК, что компания, в частности, вела переговоры с фондом Mubadala из ОАЭ, но пока нет решений о ее вхождении в «Арктик Палладий». Кроме того, компания может привлечь кредиты или предложить долю в проекте ВЭБу. РБК направил запросы в Mubadala и ВЭБ.

По оценкам Бажаева, ежегодная выручка «Арктик Палладий» составит $7 млрд, а рентабельность по EBITDA — 53%. Такого показателя достиг «Норникель», мировой лидер по производству палладия и четвертый в мире по производству платины, в 2018 году на фоне роста цен на палладий.

Ралли цен на палладий продолжается с августа 2018 года, почти 85% спроса на этот металл обеспечивает автомобилестроение. Аналитики объясняют такой ажиотаж дефицитом предложения из-за повсеместного перехода с дизельных на бензиновые автомобили. Дело в том, что в дизельных автомобилях в качестве катализатора используется платина, а в бензиновых — палладий. За это время палладий обогнал золото, став самым дорогим драгоценным металлом (сейчас стоит $1720 за унцию). «Норникель» прогнозирует рост дефицита палладия в следующем году в связи с постепенным восстановлением автомобильного производства. Ожидается, что это произойдет благодаря мерам государственной поддержки продаж автомобилей в Китае, а также усилиям автопроизводителей по соответствию новым законодательным требованиям, говорится в отчете компании.

«Норникель» и «Русская Платина» ранее конфликтовали из-за месторождения платиноидов «Норильск-1», расположенного на Таймыре: компания Бажаева получила лицензию на него на конкурсе в 2013 году, «Норникель», владеющий северной частью этого месторождения, пытался оспорить решение Роснедр в суде, но безуспешно. Затем «Русская Платина» не раз жаловалась, что «Норникель» чинит ей препятствия в работе: не дает доступа к инфраструктуре.

В феврале 2018 года Бажаев и Потанин договорились о создании совместного предприятия «Арктик Палладий», в которое владелец «Русской Платины» внес «Норильск-1» и Черногорское месторождение, а «Норникель» — Масловское месторождение. Запасы этих трех участков, расположенных на Таймыре, оцениваются в 4,5 тыс. т.

Автор: Светлана Бурмистрова
Теги: платина
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