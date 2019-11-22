Сбербанк пожаловался в Верховный суд на отмену валютных сделок с «Сухим»

Сбербанк пожаловался в Верховный суд на отмену валютных сделок с «Сухим»

Банк обжаловал судебные акты трех инстанций, признавших незаконными сделки барьерного валютного опциона, по которым «Сухой» должен был выплатить Сбербанку около 13,4 млрд руб.

Сбербанк направил в Верховный суд кассационную жалобу на судебные акты трех инстанций, признавших недействительными сделки барьерного валютного опциона между банком и авиаконцерном «Сухой» на сумму около 13,5 млрд руб., следует из карточки дела.

Представление от банка поступило в ВС 21 ноября. Сбербанк хочет обжаловать решения арбитражного суда (АС) Москвы, суда кассационной инстанции АС Московского округа, а также постановление апелляционной инстанции 9 арбитражного суда. Процессуальные решения по жалобе пока не приняты.

РБК обратился за комментарием в Сбербанк.

В 2013 году кредитная организация и «Сухой» заключили ряд краткосрочных опционов, согласно которым концерн обязался продать кредитору валюту по курсу, действовавшему на дату получения кредита. При этом продать ее «Сухой» должен был в случае, если курс доллара превысит 37-40 руб. В обмен на подписание договора на опцион «Сухому» открывалась кредитная линия по сниженной процентной ставке.

В 2014–2016 годах курс рубля ослабел, и концерну пришлось исполнять опцион, покупая доллары на рынке почти вдвое дороже, чем они стоили на момент заключения опционов (к августу 2016 года, когда начались судебные разбирательства, средний курс доллара к рублю был на уровне 62 руб. против 33 руб. за доллар в 2013 году), «Сухой» стал нести убытки. В общей сложности он должен был купить валюты для продажи банку на 13,4 млрд руб. до 2018 года. По условиям договора, для списания средств банку не требовалось отдельного согласия компании на каждый случай, когда с ее счета снимались деньги.