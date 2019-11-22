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Сбербанк пожаловался в Верховный суд на отмену валютных сделок с «Сухим»
Банк обжаловал судебные акты трех инстанций, признавших незаконными сделки барьерного валютного опциона, по которым «Сухой» должен был выплатить Сбербанку около 13,4 млрд руб.

Сбербанк направил в Верховный суд кассационную жалобу на судебные акты трех инстанций, признавших недействительными сделки барьерного валютного опциона между банком и авиаконцерном «Сухой» на сумму около 13,5 млрд руб., следует из карточки дела.

Представление от банка поступило в ВС 21 ноября. Сбербанк хочет обжаловать решения арбитражного суда (АС) Москвы, суда кассационной инстанции АС Московского округа, а также постановление апелляционной инстанции 9 арбитражного суда. Процессуальные решения по жалобе пока не приняты.

РБК обратился за комментарием в Сбербанк.

В 2013 году кредитная организация и «Сухой» заключили ряд краткосрочных опционов, согласно которым концерн обязался продать кредитору валюту по курсу, действовавшему на дату получения кредита. При этом продать ее «Сухой» должен был в случае, если курс доллара превысит 37-40 руб. В обмен на подписание договора на опцион «Сухому» открывалась кредитная линия по сниженной процентной ставке.

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В 2014–2016 годах курс рубля ослабел, и концерну пришлось исполнять опцион, покупая доллары на рынке почти вдвое дороже, чем они стоили на момент заключения опционов (к августу 2016 года, когда начались судебные разбирательства, средний курс доллара к рублю был на уровне 62 руб. против 33 руб. за доллар в 2013 году), «Сухой» стал нести убытки. В общей сложности он должен был купить валюты для продажи банку на 13,4 млрд руб. до 2018 года. По условиям договора, для списания средств банку не требовалось отдельного согласия компании на каждый случай, когда с ее счета снимались деньги.

На момент подачи иска с расчетных счетов «Сухого» банк уже списал 844,3 млн руб. Остальную сумму Сбербанк списать не успел: в октябре 2016 года арбитражный суд Москвы по требованию прокуратуры заблокировал дальнейшее исполнение сделки.

В марте 2019 года арбитражный суд удовлетворил иск прокуратуры о признании сделок барьерного валютного опциона недействительными. В июле апелляционная инстанция отклонила иск Сбербанка на это решение, и оно вступило в силу. В октябре окружной суд отклонил кассационную жалобу. Судебные акты не были опубликованы, поскольку процесс проходил в закрытом режиме.

Еще один спор по сделкам с производными финансовыми инструментами Сбербанк вел с «Транснефтью». В 2013 году банк предложил компании сложный производный инструмент для снижения стоимости обслуживания ее облигационного долга ($1,05 млрд с погашением в 2018 году), который представлял собой комбинацию двух барьерных опционов на продажу и покупку валюты. Опцион был заключен сроком на два года и подразумевал право Сбербанка выкупить у «Транснефти» валюту на $2 млрд по цене 32,5 руб. за доллар при достижении порога курса рубля в 50,5 руб. за доллар. В случае резкого роста курса американской валюты к рублю Сбербанк обязался выплатить «Транснефти» премию.

Из-за падения курса рубля в 2014 году нефтяной компании пришлось продавать валюту в два раза дешевле курса на тот момент. Общий убыток «Транснефти» от сделки составил 66,5 млрд руб. Арбитраж удовлетворил иск компании, однако затем апелляционный суд принял сторону Сбербанка. В январе 2018 года дело по спору было прекращено после того, как стороны договорились о внесудебном урегулировании претензий.

Авторы: Константин Нагаев, Наталия Анисимова
Теги: «Сбербанк», «Сухой», Верховный суд
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