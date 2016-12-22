Суд прекратил дело по спору «Транснефти» со Сбербанком на 66,5 млрд руб.

Арбитражный суд Московского округа прекратил производство по кассационной жалобе «Транснефти» на постановление нижестоящего суда, который отклонил иск трубопроводной компании к Сбербанку по сделке с убытком на 66,5 млрд руб., передает корреспондент РБК.

«В связи с достижением «Транснефтью» и Сбербанком договоренности об урегулировании спора по взаимному согласию во внесудебном порядке на взаимовыгодных условиях и с учетом интересов каждой из сторон компания заявляет об отказе от кассационной жалобы», — заявил представитель «Транснефти».

О том, что Сбербанк и «Транснефть» договорились о внесудебном урегулировании претензий, стало известно в конце 2017 года. Подробности соглашения компаний не раскрывались.

Спор касался продажи «Транснефти» производных финансовых инструментов, принесших многомиллиардные убытки трубопроводной компании.

В 2013 году Сбербанк предложил «Транснефти» сложный производный инструмент для снижения стоимости обслуживания ее облигационного долга ($1,05 млрд с погашением в 2018 году), который представлял собой комбинацию двух барьерных опционов на продажу и покупку валюты. Опцион был заключен сроком на два года и подразумевал право Сбербанка выкупить у «Транснефти» валюту на $2 млрд по цене 32,5 руб. за доллар при достижении порога курса рубля в 50,5 руб. за доллар. В случае резкого роста курса американской валюты к рублю Сбербанк обязался выплатить «Транснефти» премию.

Однако из-за падения курса российской валюты в 2014 году «Транснефти» пришлось продавать валюту в два раза дешевле курса на тот момент. Общий убыток «Транснефти» от сделки составил 66,5 млрд руб.

В январе 2017 года «Транснефть» обратилась в суд с требованием признать сделку со Сбербанком недействительной, так как банк, по мнению представителей трубопроводной компании, не предупредил ее о всех сопутствующих рисках.

В июне Арбитражный суд Москвы принял сторону «Транснефти» и постановил, что банк действовал недобросовестно, навязав ей невыгодную и высокорисковую спекулятивную сделку. Однако уже в августе Девятый арбитражный апелляционный суд принял сторону Сбербанка, а в конце ноября стороны сообщили, что начали переговоры по мирному урегулированию спора.

