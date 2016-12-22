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СМИ связали проблемы SSJ-100 с комплектующими из Франции
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СМИ связали проблемы SSJ-100 с комплектующими из Франции
Бизнес, 04:57
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СМИ связали проблемы SSJ-100 с комплектующими из Франции
По данным «Ведомостей», нормальному налету самолетам SSJ-100 мешают проблемы с двигателем. Комплектующие для него от французской Safran выходят из строя намного быстрее, чем обещает производитель, утверждают собеседники газеты
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

О том, что у SSJ-100 возникают прежде всего проблемы с двигателем, газете «Ведомости» рассказали топ-менеджеры четырех авиакомпаний, которые эксплуатируют эти лайнеры, а также три человека, близких к лизинговым компаниям, покупающим эти самолеты.

Речь идет о двигателях SaM146, которые производятся специально под SSJ-100 совместным предприятием российской «ОДК-Сатурн» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию) и французской Safran – Powerjet, уточняет газета. 

Проблемы, по словам собеседников «Ведомостей», возникают в так называемой горячей части двигателя, где сжигается топливо. Именно ее, по утверждению собеседников, поставляет Safran. При этом, отмечают они, производитель обещает, что до капремонта двигатель должен работать 7,5 тыс. – 8 тыс. часов, тогда как на самом деле в камерах сгорания или маслосборниках могут появляться трещины уже после 2 тыс. – 4 тыс. часов полета, а иногда и после 1 тыс. часов полета. В итоге, объясняют собеседники, двигатель необходимо отправлять на капитальный ремонт, который стоит $2–5 млн и длится два месяца.

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Ремонт оплачивает сам производитель в виду того, что недостаток считается конструктивным, однако авиакомпании вынуждены платить за аренду подменного двигателя, при этом пула подменных двигателей остро не хватает, добавляет издание. Что приводит к появлению трещин в двигателях, собеседники газеты не знают. При этом они отмечают, что Safran производит и другие авиадвигатели, однако проблемы возникают только с SaM146.

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В частности, с подобными проблемами столкнулись авиакомпании «Азимут», «Якутия», «Ямал», пишет газета. Представители этих авиакомпаний, а также представители Safran и Powerjet на запросы «Ведомостей» не ответили.

В середине ноября президент компании «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) Александр Рубцов признавал, что пока у авиакомпаний-эксплуатантов нередко возникают проблемы с SSJ-100, в связи с чем, по его словам, производитель уже принял ряд мер. Рубцов также отметил, что в течение полутора лет в задачи ГСС входит доведение уровня исправности SSJ-100 в парках авиакомпаний до целевого показателя с нынешних 66–70 до 75%.

Автор: Мария Бондаренко.
Теги: SSJ-100 , двигатели , авиация
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