Один из крупнейших покупателей SSJ-100 подал иски к производителю

«Ведомости» пишут, что требования к «Сухому» связаны со срывом сроков поставок SSJ-100. Однако официально Государственная транспортная лизинговая компания утверждает, что они касаются обычной хозяйственной деятельности

SSJ-100 (Фото: Марина Лысцева / ТАСС)

В конце октября и начале ноября Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) подала три иска к «Гражданским самолетам Сухого» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию). Соответствующая информация размещена на сайте столичного арбитража. Первой внимание на это обратила газета «Ведомости». Суд, согласно материалам в картотеке дел, принял к производству только два из них (они были поданы 25 октября и 6 ноября).

В первом иске с «Гражданских самолетов Сухого» ГТЛК требует взыскать 54,43 млн руб. и неустойку в размере 27,43 млн руб. (pdf.), во втором — неустойку в 348,57 млн руб. (pdf.) Суть этих требований в документах на сайте суда не уточняется.

ГТЛК, как пояснили «Ведомостям» два близких к сторонам процесса источника, требует с «Гражданских самолетов Сухого» компенсацию за срыв сроков поставок SSJ-100. Машины, как пояснил один из собеседников газеты, как правило, поставлялись вовремя, однако с недоделками, на устранение которых было необходимо потратить от двух до четырех месяцев. В итоге сроки нарушались, отметил источник, добавив, что всего подобная проблема возникла с поставками приблизительно 30 самолетов.

Представитель ГТЛК, комментируя РБК поданные иски, сообщил, что требования компании к «Гражданским самолетам Сухого» касаются обычной хозяйственной деятельности и не связаны с текущими лизинговыми контрактами и обязательствами по ним. Детали исков в компании не раскрыли. Представитель «Гражданских самолетов Сухого» от комментариев по этому поводу отказался.

ГТЛК является одним из крупнейших российских покупателей самолетов SSJ-100. Она купила уже 36 лайнеров, которые потом были поставлены в лизинг российским авиакомпаниям. Относительно еще восьми SSJ-100 ГТЛК уже заключила контракт.​

В октябре стало известно, что правительство одобрило постановление, согласно которому Государственной транспортной лизинговой компании в 2018 году будет предоставлена субсидия на 9,8 млрд руб. из федерального бюджета. Эти средства компания потратит на приобретение SSJ-100 «Гражданских самолетов Сухого» «в целях пополнения парка воздушных судов авиакомпаний с последующим увеличением уставного капитала компании в соответствии с законодательством».

Больше SSJ-100, как замечают «Ведомости», купил только «ВЭБ-лизинг» (47 самолетов, из них 40 поставлено «Аэрофлоту», еще семь — ирландской авиакомпании Cityjet).