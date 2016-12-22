«Росатом» подготовился к спору с Египтом из-за стройки АЭС за $30 млрд

«Атомстройэкспорт» (строит АЭС «Росатома» за рубежом) наняла международную юрфирму Gowling WLG «для оказания юридических услуг по праву Англии и Уэльса (а также, если потребуется, по праву Египта) в споре с Управлением по атомным электростанциям Египта (Nuclear Power Plants Authority)». Об этом говорится в документах сайта госзакупок.
Эта «дочка» «Росатома» является подрядчиком по контракту на сооружение АЭС «Эль-Дабаа» в Египте, который компания заключила 31 декабря 2016 года. Стоимость строительства станции оценивается в $30 млрд. Спор с египетским ведомством вызван «выявленными на площадке сооружения АЭС непредвиденными условиями грунтов», говорится в закупочных документах.
Представитель «Росатома» заявил РБК, что госкорпорация пока проводит подготовительные работы по этому контракту на площадке АЭС и привлекает юридических консультантов, чтобы избежать возможных споров с египетской стороной в дальнейшем. Представитель Управления по атомным электростанциям Египта пока не ответил на запрос РБК.
«Атомстройэкспорт» принял решение провести закупку у единственного поставщика по упрощенной схеме. Срок оказания юридических услуг — один год, стоимость контракта с Gowling WLG составляет $456 тыс.
Gowling WLG c ноября 2015 года консультировала «Росатом» по проекту АЭС «Эль-Дабаа», говорится на сайте компании. Компания участвовала в переговорах о контрактах по проектированию, снабжению и строительству, поддержке в эксплуатации и техническому обслуживанию, поставке ядерного топлива и по отработавшему ядерному топливу.
В декабре 2017 года гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев и министр электроэнергетики и возобновляемых источников энергии Египта Мохаммед Шакер подписали акты о вступлении в силу коммерческих контрактов на сооружение АЭС «Эль-Дабаа» с четырьмя энергоблоками мощностью 1200 МВт каждый в ходе официального визита российского президента Владимира Путина в Египет. «Росатом» ожидает получить лицензию и начать строительство этой АЭС в 2020 году. В сентябре 2018 года представитель «Атомстройэкспорт» сообщал изданию Nuclear Engineering International, что планирует до конца года передать заказчику основные документы для получения лицензии.
Недавно Путин заявил, что Россия выделит Египту кредит на $25 млрд на строительство АЭС «с хорошей» процентной ставкой. «Выплаты тела кредита начинаются, по-моему, с 2029 года. Это хорошие, льготные условия», — сообщил он. Минфин предложил профинансировать строительство этой АЭС за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). По данным египетских СМИ, процентная ставка по российскому госкредиту составляет 3% годовых. Кредит будет использован на финансирование 85% каждого контракта, еще $5 млрд на строительство АЭС выделит Египет. Контракт на поставку топлива для «Эль-Дабаа» с «Росатомом» оценивался еще в $15 млрд.