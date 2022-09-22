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«Россия» опровергла запрет зарубежных полетов для бортпроводников-мужчин

Авиакомпания «Россия» ответила на сообщения в соцсетях о том, что для полетов за границу допускаются только бортпроводники-женщины
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Формирование летных экипажей в авиакомпании «Россия» происходит в обычном порядке, сообщил РБК представитель перевозчика.

Ранее в соцсетях была распространена информация, что авиакомпания «Россия» не допускает к полетам на зарубежные рейсы бортпроводников-мужчин, заменяя их женщинами.

«Процесс планирования кабинных и летных экипажей авиакомпании осуществляется в обычном режиме. Информация об изменениях формирования экипажей, распространяемая в некоторых социальных сетях, не соответствует действительности», — сообщил представитель компании.

«В распространяемых материалах присутствует формулировка «отстранение от МВЛ», которая также применяется в случае запрета выезда за рубеж по решению судебных приставов», — уточнил собеседник РБК.

Что известно о частичной мобилизации в России
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Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

В России с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. Согласно ч. 2 ст. 21 закона «О мобилизационной подготовке», гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации «запрещено выезжать с места жительства без разрешения военных комиссариатов».

Глава Ростуризма Зарина Догузова через несколько часов после объявления о мобилизации сообщила, что ограничений для россиян на выезд за границу нет. «По нашим данным, на текущий момент никаких ограничений на выезд за границу не вводилось. Необходимо дождаться соответствующих официальных разъяснений. Такая информация нами запрошена», — сказала она и пообещала оперативно информировать об изменениях.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в действующих российских законах есть разные положения об условиях выезда за границу во время мобилизации. Так он ответил на вопрос, есть ли решение о закрытии границ для резервистов. «Давайте наберемся терпения, разъяснения последуют», — пообещал представитель Кремля.

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