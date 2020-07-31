Абрамович с партнерами продаст долю в золотодобывающем активе за £437 млн

Подконтрольная бывшему члену совета директоров группы ПИК Владиславу Свиблову компания выкупит у Романа Абрамовича и партнеров более 40% Highland Gold, заплатив за этот пакет £437,3 млн, или более $574 млн

Роман Абрамович (Фото: Dylan Martinez / Reuters)

Компания Fortiana Holdings Limited, подконтрольная бывшему члену совета директоров группы ПИК Владиславу Свиблову, выкупит более 40% акций золотодобывающей компании Highland Gold Mining. Продавцами выступит группа акционеров Highland Gold, крупнейшими из которых являются Роман Абрамович и Евгений Швидлер, говорится в сообщении, размещенном на сайте Лондонской фондовой биржи. На сайте Highland Gold указано, что Швидлеру принадлежит 12,29% акций, Абрамовичу — 10,34%.

В общей сложности Fortiana выкупит более 145,75 млн акций по цене £3 за штуку (плюс 4% к цене закрытия на торгах 30 июля — £2,89). Таким образом, стоимость всего пакета составит примерно £437,3 млн, или более $574 млн, а общая стоимость акционерного капитала Highland Gold — более £1,09 млрд ($1,43 млрд).

В сообщении биржи отмечается, что независимые члены совета директоров Highland Gold признали условия сделки справедливыми и разумными и намерены рекомендовать миноритарным акционерам компании принять оферту о выкупе компанией Fortiana их акций за те же £3 за штуку.

Highland Gold ведет добычу золота в трех регионах России — Хабаровском и Забайкальском краях, а также на Чукотке. Кроме того, компания работает в Киргизии. В первом полугодии 2020 года ею было добыто более 125 тыс. унций золота, средняя цена продажи составила $1655 за унцию. По итогам 2020 года Highland Gold планирует добыть 290–300 тыс. унций.