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Правительство поддержало усиление контроля ФАС за сделками крупных банков

ФАС получило одобрение правкомиссии по расширению контроля за крупными финорганизациями на все сделки. Эксперты объясняют эти меры стремлением не допустить массового поглощения мелких игроков
Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Правительственная комиссия одобрила законопроект, усиливающий контроль ФАС за сделками крупных финансовых организаций, которые будут обязаны согласовывать с ней сделки без учета величины приобретаемых активов. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на близкий к правительству источник.

Это нововведение затронет крупных игроков, чья стоимость активов превысит определенный уровень — его границы установит правительство вместе с Центробанком.

Нынешнее законодательство предусматривает предварительное одобрение ФАС только если стоимость активов покупаемой компании превышает 29 млрд руб. для банков, 8 млрд рублей — для лизинговых, 3 млрд — для микрофинансовых, 200 млн — для страховых организаций.

С предложением расширить полномочия ФАС выступило само ведомство в начале года. В пояснительной записке утверждалось, что такие нововведения позволят повысить эффективность антимонопольного контроля и защищенность «прав и интересов остальных участников финансового рынка».

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Поправки нужны ФАС, чтобы защитить небольших игроков рынка и не позволить одному или очень ограниченному количество игроков монополизировать рынком, рассказала «Известиям» ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

По ее мнению, в банковском секторе такая динамика очевидна, в особенности в последние годы после нескольких отзывов лицензий у небольших игроков регионального значения. Законопроект поможет предотвратить образование новых крупнейших финорганизаций, но решит проблемы уже созданных игроков, которые сейчас контролируют значительную часть рынка, добавила она.

Концентрация растет и на страховом рынке, отметил независимый эксперт Андрей Бархота. С его слов, Райффайзенбанк, «Юникредит», Ситибанк, вероятно, в поисках покупателей.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
правительственная комиссия ФАС Банки
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