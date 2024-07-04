 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Экономика ,  
0 

В Минпромторге увидели чеболизацию экономики России

Замглавы Минпромторга Осьмаков: Россия движется в сторону чеболизации экономики
Чеболизация — синергия финансового, торгового и промышленного капитала. Это понятие родом из Южной Кореи, где конгломераты способствовали экономическому росту, но также тяжелому укоренению коррупции и неравенства
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Российская экономика движется в сторону чеболизации, толчком стали международные санкции, заявил замминистра промышленности и торговли Василий Осьмаков.

По его словам, пока рынок оставался глобальным, а кредиты — доступными, промышленность «работала как бы сама по себе», но ситуация изменилась после введения по-настоящему серьезных санкций.

«Появилась необходимость в финансовом партнере и сбыте продукции через торговые компании. То есть сейчас требуется синергия финансового, торгового и промышленного капитала — чеболизация по форме, не по генезису. И этот тренд будет продолжаться», — сказал он в интервью «РИА Новости».

Слово «чеболизация» образовано от корейского «чеболь» — это корейское произношение японского иероглифа «дзайбацу», означающего довоенные японские концерны. Эта форма хозяйствования в Южной Корее означает конгломерат предприятий, обычно принадлежащий одной семье, которая начала с торговой деятельности, но впоследствии получила разнопрофильные промышленные активы. Наиболее заметные примеры в Южной Корее: Samsung, Daewoo, LG, Hyundai. На пять крупнейших конгломератов приходится свыше половины ВВП страны.

Стремительный экономический рост Южной Кореи был тесно связан с ростом чеболей: их ранние успехи повысили заработные платы и уровень жизни, а также стимулировали экспорт страны, однако такая система стала и корнем глубоких проблем.

В отличие от большинства западных крупных корпораций чеболи имеют непрозрачную структуру владения и финансовых потоков, их миноритарные акционеры фактически бесправны, а управляются холдинги влиятельными семьями. Исторически чеболи поддерживают государство, и далеко не всегда бескорыстно: деятельность чеболей тесно связана с коррупцией, искоренить которую не удалось до сих пор, в Южной Корее периодически гремят скандалы. Эксперты считают чеболей фактором экономической уязвимости, усугубляющим неравенство и способствующим коррупции.

Правительство Южной Кореи неоднократно инициировало реформы чеболей, но наталкивалось на сопротивление со стороны этих финансово-промышленных групп. В результате чеболи до сих пор сохраняют определяющее влияние на экономику страны.

Пример чеболизации в России — банк ВТБ и Объединенная судостроительная корпорация (ОСК), активно в этом направлении работает «Сбер», продолжил Осьмаков.

«Есть у нас и свой «квазичеболь» — Газпромбанк, с большой «промышленной юбкой». У банков есть деньги, а значит, и возможность формировать и финансировать долгосрочную стратегию для своих промышленных «дочек», — добавил замминистра.

ФАС негативно оценивала практику чеболей. «Корейское экономическое чудо случилось исключительно благодаря тому, что они разрушили свои монополии. Они провели гигантскую реформу, преобразовали свои чеболи в акционерные общества, раздробили их и поддержали малый бизнес», — объяснял в 2019 году занимавший пост главы ведомства Игорь Артемьев. Он призвал «уничтожить российские госкорпорации — перевести в другие организационные формы», сделав «простыми акционерными обществами без привилегий».

Новейшие практики
цифрового обслуживания


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.
* Рейтинг интернет-банков для бизнеса 2023. ** По версии аналитического агентства Markswebb (Марксвебб) в 2023 г.

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Минпромторг российская экономика Южная Корея ВТБ ОСК Сбербанк Газпромбанк
Материалы по теме
Глава ВТБ предложил гриф «совершенно секретно» для международных расчетов
Финансы
В управлении по борьбе с коррупцией полиции Петербурга прошли обыски
Общество
Производители продуктов пожаловались Мишустину на инициативу Минпромторга
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.



 

Лента новостей
Курс евро на 4 июля
EUR ЦБ: 94,58 (+0,89) Инвестиции, 03 июл, 19:33 Курс доллара на 4 июля
USD ЦБ: 87,95 (-0,04) Инвестиции, 03 июл, 19:33
Лукашенко посчитал Запад неспособным выстраивать глобальную безопасность Политика, 12:05
Старший вице-президент ПСБ рассказала о социальных инициативах банка Пресс-релиз, 12:03
«Я уже свое отучился»: как убедить сотрудников развивать компетенции Pro, 12:00
Путин заявил о ставшем реальностью многополярном мире Политика, 12:00
Защита генерала Попова обратилась в СК из-за уголовного дела на Украине Политика, 11:55
Кадры из эпицентра урагана «Берил», который разрушает города на Карибах Общество, 11:54
В ВТБ заявили о планах выкупить долю «Почты России» в Почта Банке Бизнес, 11:48
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Цифровые двойники городов: как они устроены и зачем нужны Pro, 11:42
Пресс-секретарь Зеленского опроверг подготовку интервью с Карлсоном Политика, 11:33
Путин и лидеры стран ШОС подписали итоговую Астанинскую декларацию Политика, 11:31
В Минпромторге увидели чеболизацию экономики России Экономика, 11:30
Как заработать на инфляции: простые шаги РБК и СберИнвестиции, 11:29
Курс юаня на Мосбирже поднялся выше ₽12 впервые с 24 июня Инвестиции, 11:28
Чешского военного отправили под суд за службу в ВСУ и мародерство в Буче Политика, 11:23