В Минпромторге увидели чеболизацию экономики России

Чеболизация — синергия финансового, торгового и промышленного капитала. Это понятие родом из Южной Кореи, где конгломераты способствовали экономическому росту, но также тяжелому укоренению коррупции и неравенства

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Российская экономика движется в сторону чеболизации, толчком стали международные санкции, заявил замминистра промышленности и торговли Василий Осьмаков.

По его словам, пока рынок оставался глобальным, а кредиты — доступными, промышленность «работала как бы сама по себе», но ситуация изменилась после введения по-настоящему серьезных санкций.

«Появилась необходимость в финансовом партнере и сбыте продукции через торговые компании. То есть сейчас требуется синергия финансового, торгового и промышленного капитала — чеболизация по форме, не по генезису. И этот тренд будет продолжаться», — сказал он в интервью «РИА Новости».

Слово «чеболизация» образовано от корейского «чеболь» — это корейское произношение японского иероглифа «дзайбацу», означающего довоенные японские концерны. Эта форма хозяйствования в Южной Корее означает конгломерат предприятий, обычно принадлежащий одной семье, которая начала с торговой деятельности, но впоследствии получила разнопрофильные промышленные активы. Наиболее заметные примеры в Южной Корее: Samsung, Daewoo, LG, Hyundai. На пять крупнейших конгломератов приходится свыше половины ВВП страны. Стремительный экономический рост Южной Кореи был тесно связан с ростом чеболей: их ранние успехи повысили заработные платы и уровень жизни, а также стимулировали экспорт страны, однако такая система стала и корнем глубоких проблем. В отличие от большинства западных крупных корпораций чеболи имеют непрозрачную структуру владения и финансовых потоков, их миноритарные акционеры фактически бесправны, а управляются холдинги влиятельными семьями. Исторически чеболи поддерживают государство, и далеко не всегда бескорыстно: деятельность чеболей тесно связана с коррупцией, искоренить которую не удалось до сих пор, в Южной Корее периодически гремят скандалы. Эксперты считают чеболей фактором экономической уязвимости, усугубляющим неравенство и способствующим коррупции. Правительство Южной Кореи неоднократно инициировало реформы чеболей, но наталкивалось на сопротивление со стороны этих финансово-промышленных групп. В результате чеболи до сих пор сохраняют определяющее влияние на экономику страны.

Пример чеболизации в России — банк ВТБ и Объединенная судостроительная корпорация (ОСК), активно в этом направлении работает «Сбер», продолжил Осьмаков.

«Есть у нас и свой «квазичеболь» — Газпромбанк, с большой «промышленной юбкой». У банков есть деньги, а значит, и возможность формировать и финансировать долгосрочную стратегию для своих промышленных «дочек», — добавил замминистра.

ФАС негативно оценивала практику чеболей. «Корейское экономическое чудо случилось исключительно благодаря тому, что они разрушили свои монополии. Они провели гигантскую реформу, преобразовали свои чеболи в акционерные общества, раздробили их и поддержали малый бизнес», — объяснял в 2019 году занимавший пост главы ведомства Игорь Артемьев. Он призвал «уничтожить российские госкорпорации — перевести в другие организационные формы», сделав «простыми акционерными обществами без привилегий».