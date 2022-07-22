Суд утвердил мировое соглашение Росрыболовства и «дочки» «Норникеля»

Росрыболовство требовало от «дочки» «Норникеля» компенсации затрат на восстановление биоресурсов из-за разлива дизтоплива на Таймыре в 2020 году общим объемом 59 млрд руб. Стороны достигли мирового соглашения в начале июня

Ликвидация последствий разлива топлива в Красноярском крае, 2020 год (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

Арбитражный суд Красноярского края утвердил мировое соглашение между Росрыболовством и «Норильско-Таймырской энергетической компанией» (НТЭК, входит в «Норникель») по иску на 59 млрд руб. за ущерб, причиненный водным биоресурсам в результате аварийного разлива дизельного топлива в мае 2020 года. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Росрыболовства.

«Стороны договорились о способе и порядке полного возмещения вреда, причиненного водным биоресурсам в результате аварийного разлива нефтепродуктов, а также комплексного оздоровления экологической ситуации, устойчивого и сбалансированного развития городского округа Норильск и Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края», — сказано в сообщении надзорного ведомства.

По данным Росрыболовства, АО «НТЭК» приняло обязательства по осуществлению с 1 июня 2023 года по 30 сентября 2050 года выпусков водных биоресурсов в Енисей и в бассейн Норило-Пясинской озерно-речной системы, среди которых 10 млн сибирского осетра, по 7 млн муксуна, чира и сига, а также 400 тыс. нельмы.

Кроме этого, мировым соглашением предусмотрено проведение Всероссийским научно-исследовательским институтом рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) научно-исследовательских работ для получения актуальных данных о состоянии водных биоресурсов и подготовки обоснований оценки текущей и прогнозируемой динамики их восстановления за счет средств АО «НТЭК».

Авария на ТЭЦ-3 в Норильске произошла 29 мая 2020 года. НТЭК заявила, что причиной разлива 21 тыс. т дизтоплива из резервуара ТЭЦ стало проседание его свай из-за таяния вечной мерзлоты. По данным Росприроднадзора, 6 тыс. т топлива попало в грунт, а остальные 15 тыс. т — в водоемы. Загрязненными оказались реки Амбарная и Далдыкан, а также почти все их притоки, общая площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. м. Губернатор Красноярского края Александр Усс говорил, что нефтепродукты были обнаружены также в озере Пясино, но «Норникель» это отрицал.



Росприроднадзор оценил ущерб от аварии в 148 млрд руб. В феврале 2021 года суд обязал «Норникель» выплатить 146 млрд руб. за нанесенный ущерб., это оказалась рекордная компенсация за вред, причиненный природе. Компания не стала оспаривать это решение и уже в марте того года выплатила всю сумму. Вице-премьер Виктория Абрамченко пообещала, что деньги будут направлены на поддержку экологических проектов в Красноярском крае.

Позже, в июле 2021 года, Росрыболовство потребовало от «Норникеля» дополнительно компенсировать затраты на восстановление биоресурсов общим объемом 58,65 млрд руб. При этом «в натуральном выражении» размер вреда от разлива топлива оценен в 8,89 тыс. т водных биоресурсов. Представитель «Норникеля» тогда заявил, что оценка ущерба «многократно выше результатов расчета, проведенного в ходе исследований специализированных научных учреждений об оценке влияния аварийного разлива на водные биоресурсы».