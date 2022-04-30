Работники порта Амстердама отказались разгружать судно с нефтью из России

В свою очередь власти Нидерландов заявили, что не имеют юридических оснований для того, чтобы запретить заход судна в порт, поскольку танкер ходит под флагом Маршалловых Островов

Фото: Yuriko Nakao / AFLO / Global Look Press

Работники амстердамского порта заявили, что не будут разгружать танкер Sunny Liger с российской нефтью. Ранее разгружать судно отказались и работники порта Роттердама. Об этом сообщила Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).

Согласно данным системы отслеживания судов Vesselfinder, нефтяной танкер Sunny Liger следует из Приморска и находится в 40 км от берега Нидерландов. По данным агентства, профсоюз убедил работников порта не участвовать в разгрузке судна. Днем ранее принимать танкер отказались и работники порта Роттердама.

В муниципалитете Амстердама, являющемся единственным акционером порта, сообщили, что считают разгрузку танкера Sunny Liger нежелательной. «Мы поддерживаем работников порта», — сказала мэр города Фемке Халсема. В то же время власти Нидерландов заявили, что не имеют юридических оснований для того, чтобы запретить заход судна в порт, поскольку танкер ходит под флагом Маршалловых Островов и не попадает под санкции ЕС, сообщает NOS.

8 апреля Евросоюз ввел новые санкции против России, включающие запрет для судов под российским флагом заходить в порты ЕС и ограничения для российских и белорусских компаний на перевозку товаров по территории Евросоюза, в том числе на транзит. Позже в Федеральной таможенной службе (ФТС) сообщили, что страны ЕС перестали пропускать грузовые автомобили, зарегистрированные в России и Белоруссии. Этого не исключала и Великобритания.

Ранее заходить в свои порты российским судам запретили власти Канады, Норвегии, Румынии, Италии и Болгарии. Позже президент США Джо Байден заявил об аналогичном решении. По его словам, это лишит Россию «преимуществ международной экономической системы, которыми она так наслаждалась в прошлом».

Первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов в ответ на санкции заявлял, что западные страны пытаются изолировать Россию путем четырех колец блокады: финансового, торгового, транспортного и гуманитарного, но это невозможно. «Невозможно изолировать Россию, шестую по величине экономику мира, от глобальной экономической системы. И события последних полутора месяцев об этом четко свидетельствуют», — убежден первый вице-премьер.