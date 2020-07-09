Пандемия заставила главу Natura Siberica задуматься о поиске инвестора

Двухмесячный простой косметических магазинов отразился на планах развития сети Natura Siberica. Для интенсивного роста на зарубежных рынках ее основатель Андрей Трубников готов привлечь в компанию стратегического партнера

Андрей Трубников (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Основатель производителя косметики и бытовой химии «Первое решение» и магазинов Natura Siberica Андрей Трубников рассматривает привлечение стратегического инвестора. Об этом сам предприниматель рассказал в интервью телеканалу РБК.

«Мы подумываем найти партнера, который помог бы нам выходить на новые рынки. Например, чтобы выйти на рынок Бразилии без финансовой поддержки мне нужно 170 лет, я же не черепаха какая-то, а с [финансовым] ресурсом три года», — заявил Трубников.

Чем известна группа «Первое решение» Основанная в 2002 году группа «Первое решение» стала известна благодаря бренду «Рецепты бабушки Агафьи». Через шесть лет был запущен бренд «Натура Сиберика», в 2012 году — розничная сеть Natura Siberica, которая сейчас объединяет 45 точек, из которых 11 находятся за границей. Кроме того, 41 магазин работает под брендом Organic Shop Совокупная выручка производителя косметики и ретейлера в 2018 году, по собственным данным, составила 14,6 млрд руб. Данные за 2019 год компания пока не раскрывала. Производителем косметики и розничными сетями владеют Андрей Трубников и члены его семьи.

Natura Siberica нужны средства для более агрессивного продвижения как в России, так и на зарубежных рынках. «У меня нет финансов чтобы дать рекламу на телевидении или массированно выйти в интернет. А например, в Америке, там же без селебрити и блогеров никуда, нужна инвестиционная программа», — пояснил бизнесмен.

Основатель компании впервые публично заявил о возможной продажи доли в бизнесе, отметив, что хочет сохранить контрольный пакет. По словам Трубникова, компании необходим стратегический партнер, она исчерпала все возможности для экстенсивного развития: «Речь может идти о различных вариантах, как продажа доли, так и отдельный проект, например, развитие рынка США в долевом участии». В планах Natura Siberica экспансия также на азиатских рынках: в Корее, Сингапуре, Индонезии, Индии.