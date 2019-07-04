Сбербанк заявил о недовольстве планом реструктуризации долгов Utair

РБК направил запрос в пресс-службу Сбербанка. Представители Utair и Raiffeisenbank (консультирует компанию насчет реструктуризации задолженности) пока не ответили на запрос РБК.

У авиакомпании два семилетних кредита — на 15,4 млрд руб. от синдиката из 11 банков и на 17,4 млрд руб. от Сбербанка. Проценты по ним перевозчик должен выплачивать дважды в год — 20 декабря и 20 июня. Синдикат из 11 банков, в который также входит Сбербанк, выдал Utair еще и 12-летний кредит на 23,7 млрд руб. По данным на 31 декабря 2018 года, общая задолженность Utair перед банками составляла 59,89 млрд руб.

В конце прошлого года авиакомпания сообщила о решении приостановить выплаты процентов по семилетним кредитам, пообещав возобновить их летом 2019 года. Идею поддержал только Сбербанк, остальные кредиторы с ней не согласились, так что Utair фактически допустила дефолт. 18 июня 2019 года перевозчик заявил о возобновлении обслуживания долгов за счет продажи активов — 50-процентной доли в авиационно-сервисной компании UTG (эксперты оценивали ее в 750–850 млн руб.).

Что предлагает Utair

В конце мая, как сообщали источники РБК, авиакомпания предложила пролонгировать выплаты по значительной части долгов на 35 лет под символические 0,01%. Такой срок предлагался для 12-летнего кредита (23,7 млрд руб.) и 50% семилетнего кредита (7,7 млрд из 15,4 млрд руб.). Вторую половину семилетнего синдицированного кредита и семилетний кредит перед Сбербанком авиакомпания предлагала удлинить до 10–15 лет под рыночную ставку (около 8% годовых). Выплату процентов по этим кредитам Utair также хотела разделить на две части: 4% выплачивается регулярно, а еще 4% «откладывать как проценты к уплате в будущем».

7 июня Александр Соколов, председатель правления банка «Траст», рассказал РБК, что кредиторов не устроил 35-летний план. «Предложение о пролонгации кредитов на 35 лет клуб кредиторов это не устраивает. Пока ситуация не нашла разрешения», — заявил Соколов. Ранее Utair просила банки о более радикальных мерах — списать те же 31,4 млрд руб. долга (полностью списать 12-летний кредит и половину семилетнего).