Сбербанк заявил о недовольстве планом реструктуризации долгов Utair

Какова позиция Сбербанка
Предложенный авиакомпанией Utair план реструктуризации долгов не устраивает ее крупнейшего кредитора. Об этом сообщил зампредседателя правления Сбербанка Анатолий Попов, передает корреспондент РБК.
«Очевидно, позиция банка значительно меняется. Мы ведем переговоры для того, чтобы все-таки усилить нашу позицию. Такая реструктуризация вряд ли устроит», — сказал Попов. По его словам, единой сформированной позиции кредиторов пока нет, но по-прежнему идет переговорный процесс. Конкретный дедлайн, когда должно быть принято общее решение, неизвестен.
Прежде Сбербанк поддерживал предложения Utair, банк был единственным из синдиката кредиторов, согласившимся на перенос выплат процентов, он отказался от части прав по семилетнему кредиту на 18,9 млрд руб., в частности, на безакцептное списание денежных средств по этому кредиту.
Председатель правления Сбербанка Герман Греф в марте говорил, что финансовое оздоровление компании Utair является единственным вариантом развития авиаперевозчика и Сбербанк готов его в этом поддержать.