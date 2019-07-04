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Бизнес ,  
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Сбербанк заявил о недовольстве планом реструктуризации долгов Utair
Сбербанк не устраивает план реструктуризации долгов Utair, заявил зампред правления банка Анатолий Попов. Еще в марте глава Сбербанка (крупнейший кредитор Utair) Герман Греф обещал поддержать финансовое оздоровление компании
Герман Греф (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Какова позиция Сбербанка

Предложенный авиакомпанией Utair план реструктуризации долгов не устраивает ее крупнейшего кредитора. Об этом сообщил зампредседателя правления Сбербанка Анатолий Попов, передает корреспондент РБК.

«Очевидно, позиция банка значительно меняется. Мы ведем переговоры для того, чтобы все-таки усилить нашу позицию. Такая реструктуризация вряд ли устроит», — сказал Попов. По его словам, единой сформированной позиции кредиторов пока нет, но по-прежнему идет переговорный процесс. Конкретный дедлайн, когда должно быть принято общее решение, неизвестен.

Прежде Сбербанк поддерживал предложения Utair, банк был единственным из синдиката кредиторов, согласившимся на перенос выплат процентов, он отказался от части прав по семилетнему кредиту на 18,9 млрд руб., в частности, на безакцептное списание денежных средств по этому кредиту.

Председатель правления Сбербанка Герман Греф в марте говорил, что финансовое оздоровление компании Utair является единственным вариантом развития авиаперевозчика и Сбербанк готов его в этом поддержать.

РБК направил запрос в пресс-службу Сбербанка. Представители Utair и Raiffeisenbank (консультирует компанию насчет реструктуризации задолженности) пока не ответили на запрос РБК.

У авиакомпании два семилетних кредита — на 15,4 млрд руб. от синдиката из 11 банков и на 17,4 млрд руб. от Сбербанка. Проценты по ним перевозчик должен выплачивать дважды в год — 20 декабря и 20 июня. Синдикат из 11 банков, в который также входит Сбербанк, выдал Utair еще и 12-летний кредит на 23,7 млрд руб. По данным на 31 декабря 2018 года, общая задолженность Utair перед банками составляла 59,89 млрд руб.

В конце прошлого года авиакомпания сообщила о решении приостановить выплаты процентов по семилетним кредитам, пообещав возобновить их летом 2019 года. Идею поддержал только Сбербанк, остальные кредиторы с ней не согласились, так что Utair фактически допустила дефолт. 18 июня 2019 года перевозчик заявил о возобновлении обслуживания долгов за счет продажи активов — 50-процентной доли в авиационно-сервисной компании UTG (эксперты оценивали ее в 750–850 млн руб.).

Что предлагает Utair

В конце мая, как сообщали источники РБК, авиакомпания предложила пролонгировать выплаты по значительной части долгов на 35 лет под символические 0,01%. Такой срок предлагался для 12-летнего кредита (23,7 млрд руб.) и 50% семилетнего кредита (7,7 млрд из 15,4 млрд руб.). Вторую половину семилетнего синдицированного кредита и семилетний кредит перед Сбербанком авиакомпания предлагала удлинить до 10–15 лет под рыночную ставку (около 8% годовых). Выплату процентов по этим кредитам Utair также хотела разделить на две части: 4% выплачивается регулярно, а еще 4% «откладывать как проценты к уплате в будущем».

7 июня Александр Соколов, председатель правления банка «Траст», рассказал РБК, что кредиторов не устроил 35-летний план. «Предложение о пролонгации кредитов на 35 лет клуб кредиторов это не устраивает. Пока ситуация не нашла разрешения», — заявил Соколов. Ранее Utair просила банки о более радикальных мерах — списать те же 31,4 млрд руб. долга (полностью списать 12-летний кредит и половину семилетнего).

Авторы: Мария Кокорева, Дарья Юрищева
Теги: Сбербанк, дефолт, Utair
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