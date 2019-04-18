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ОАК объяснила перенос сроков создания укороченного SSJ

В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) заявили РБК, что работы по созданию укороченной модификации самолета Sukhoi Superjet (SSJ75) прорабатываются в общем пуле работ по модернизации самолета. При этом в корпорации отметили, что первоочередной задачей является импортозамещение.

«Идут активные работы по созданию модернизированного суперджета. Они предполагают создание новой «платформы» самолета. Это улучшенные прочностные характеристики, повышение надежности, снижение стоимости комплектующих, серьезное импортозамещение», — заявили в корпорации.

Источник РБК в авиапроме сообщил, что ​запрос не просто на импортозамещение, а на создание именно укороченной версии SSJ изначально исходил от ряда ведомств, включая специальный летный отряд (СЛО). «В дальнейшем ведомства отказались брать самолет с «французским» двигателем, мотивируя это специальными требованиями — ключевые агрегаты должны быть российскими. На создание подходящего российского двигателя ПД-8 по заявлениям двигателистов может уйти не менее 5 лет. В этой ситуации было бы нерационально создать в ускоренном режиме укороченную версию с иностранным двигателем, которую не купит заказчик», — отметил собеседник.

Бизнес
Власти выделят на создание укороченной версии Sukhoi Superjet 6 млрд руб.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в авиапроме сообщил, что «Гражданские самолеты Сухого» в условиях дефицита ресурсов переносят создание укороченной, 75-местной версии SSJ на неопределенный срок. По словам одного из источников, ускоренное импортозамещение признали более приоритетной задачей на текущем этапе, чем укорачивание фюзеляжа. Представитель ОАК заявил изданию, что работы по созданию модернизированной версии SSJ «идут полным ходом», однако приоритетной задачей в данный момент определено импортозамещение.

В конце марта 2018 года газета писала, что президент России Владимир Путин одобрил предложение выделить 85 млрд руб. на создание укороченной версии SSJ. Позднее Дмитрий Рогозин, тогда занимавший пост вице-премьера, заявил, что правительство выделит на создание уменьшенной версии самолета из резервного фонда 6 млрд руб.

Теги: ОАК, «Суперджет»
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Власти выделят на создание укороченной версии Sukhoi Superjet 6 млрд руб.
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