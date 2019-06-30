Глава «Ростеха» анонсировал продажу заводских помещений ОАК

Ряд пустующих заводских помещений и ангаров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), которые давно не эксплуатируются, будут проданы. Об этом заявил генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на канале «Россия 1».

Ведущая сказала, что в настоящий момент данный вопрос обсуждается с мэрией Москвы, и попросила главу госкорпорации подтвердить информацию о продаже. «Будем продавать, конечно», — заявил Чемезов.

Руководитель «Ростеха» отметил, что площади ОАК превышают площади авиастроительной компании Airbus. «Там половину можно спокойно отрезать и продать», — добавил он.

В то же время он подчеркнул, что заводы, принадлежащие ОАК, продавать не будут.

Чемезов рассказал, что перед госкорпорацией в настоящий момент также стоит задача оптимизировать административный аппарат ОАК, который, по его словам, «очень раздут».