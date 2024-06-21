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Общество ,  
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Экс-главу АФК «Система» Новицкого задержали в Москве

По словам источника РБК, фамилия Новицкого фигурировала в материалах дела арестованного накануне экс-владельца «Трансфин-М» Алексея Тайчера. Новицкий был президентом «Системы» до 2005 года
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Евгений Новицкий
Евгений Новицкий (Фото: Валерий Левитин / «Коммерсантъ»)

Бывший президент холдинга АФК «Система» Евгений Новицкий задержан в связи с расследованием уголовного дела экономического характера, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Ранее о том, что Новицкого задержали, сообщали телеграм-канал ВЧК-ОГПУ.

«Новицкий был задержан вечером 20 июня в своем доме. Перед этим оперативники провели осмотр его жилища. Задержание связано с расследованием уголовного дела экономического характера», — сказал собеседник ТАСС. Процессуальный статус бизнесмена он не уточнил.

Новицкий стал одним из руководителей холдинга АФК «Система» в 1995 году, президентом холдинга он был до 2005 года. До 2013-го он входил в совет директоров компании.

В последние годы Новицкий был первым заместителем генерального директора «Фосагро». Но после введения против него санкций в июне 2022 года он ушел с этой должности, сообщил источник РБК на рынке минеральных удобрений.

РБК направил запрос в пресс-службу «ФосАгро».

По словам источника РБК, фамилия Новицкого фигурировала в материалах дела арестованного накануне экс-владельца «Трансфин-М» Алексея Тайчера. Последний в 2012 году в партнерстве с АФК «Система» приобрел ж/д оператора «СГ-транс».

Суд арестовал экс-владельца одной из крупнейшей лизинговой компании
Политика
Алексей Тайчер

О задержании экс-совладельца лизинговой компании «Трансфин-М» и транспортной компании «СГ-транс» Алексея Тайчера источники РБК сообщили 20 июня.

Тайчеру предъявили обвинение в мошенничестве и арестовали. По делу задержаны еще пять человек, среди них члены совета директоров «Трансфин-М» Александр Голанд и Иван Благодатских, писал телеграм-канал Vgudok. В «СГ-Транс» проходили обыски.

По версии следствия, между «Трансфин-М» и компанией «Рейлстрим» были заключены четыре фиктивных договора займа на 937,5 млн руб. Следователи полагают, что Тайчер и его соучастники не намеревались выполнить условия договора и вернуть средства. Ущерб следствие оценило в сумму не менее 710 млн руб.

Защита настаивает, что инкриминируемые Тайчеру действия являются обычной предпринимательской деятельностью. «Когда одна коммерческая организация дает заем другой коммерческой организации — что это, как не предпринимательская деятельность?» – отметил адвокат бизнесмена.

«Трансфин-М» — одна из крупнейших лизинговых компаний в России. Она специализируется на операционном лизинге вагонов. Компании принадлежат железнодорожный оператор «Атлант» и «ТМФ-Спецтехника», которая занимается майнинговым аутсорсингом и имеет крупный парк карьерных самосвалов, автогрейдеров, гидравлических экскаваторов и другой спецтехники.

В годовом отчете «Трансфин-М» за 2013 год «Рейлстрим» фигурирует как партнер «Трансфин-М» по их совместному предприятию «Т-Генерация». В парке «Рейлстрима» на тот момент было 5476 вагонов,

«СГ-Транс» – крупнейший оператор железнодорожных перевозок сжиженных углеводородных газов. До 2016 года 50-процентным пакетом акций в нем владела «АФК Система», в 2023-м из капитала компании вышел и Тайчер (был мажоритарным акционером).

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Теги
Анастасия Львова Анастасия Львова, Виктория Елетина Виктория Елетина, Кирилл Соколов Кирилл Соколов, Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
Евгений Новицкий АФК Система ФосАгро задержание

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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