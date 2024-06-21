Экс-главу АФК «Система» Новицкого задержали в Москве
Бывший президент холдинга АФК «Система» Евгений Новицкий задержан в связи с расследованием уголовного дела экономического характера, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Ранее о том, что Новицкого задержали, сообщали телеграм-канал ВЧК-ОГПУ.
«Новицкий был задержан вечером 20 июня в своем доме. Перед этим оперативники провели осмотр его жилища. Задержание связано с расследованием уголовного дела экономического характера», — сказал собеседник ТАСС. Процессуальный статус бизнесмена он не уточнил.
Новицкий стал одним из руководителей холдинга АФК «Система» в 1995 году, президентом холдинга он был до 2005 года. До 2013-го он входил в совет директоров компании.
В последние годы Новицкий был первым заместителем генерального директора «Фосагро». Но после введения против него санкций в июне 2022 года он ушел с этой должности, сообщил источник РБК на рынке минеральных удобрений.
РБК направил запрос в пресс-службу «ФосАгро».
По словам источника РБК, фамилия Новицкого фигурировала в материалах дела арестованного накануне экс-владельца «Трансфин-М» Алексея Тайчера. Последний в 2012 году в партнерстве с АФК «Система» приобрел ж/д оператора «СГ-транс».
О задержании экс-совладельца лизинговой компании «Трансфин-М» и транспортной компании «СГ-транс» Алексея Тайчера источники РБК сообщили 20 июня.
Тайчеру предъявили обвинение в мошенничестве и арестовали. По делу задержаны еще пять человек, среди них члены совета директоров «Трансфин-М» Александр Голанд и Иван Благодатских, писал телеграм-канал Vgudok. В «СГ-Транс» проходили обыски.
По версии следствия, между «Трансфин-М» и компанией «Рейлстрим» были заключены четыре фиктивных договора займа на 937,5 млн руб. Следователи полагают, что Тайчер и его соучастники не намеревались выполнить условия договора и вернуть средства. Ущерб следствие оценило в сумму не менее 710 млн руб.
Защита настаивает, что инкриминируемые Тайчеру действия являются обычной предпринимательской деятельностью. «Когда одна коммерческая организация дает заем другой коммерческой организации — что это, как не предпринимательская деятельность?» – отметил адвокат бизнесмена.
«Трансфин-М» — одна из крупнейших лизинговых компаний в России. Она специализируется на операционном лизинге вагонов. Компании принадлежат железнодорожный оператор «Атлант» и «ТМФ-Спецтехника», которая занимается майнинговым аутсорсингом и имеет крупный парк карьерных самосвалов, автогрейдеров, гидравлических экскаваторов и другой спецтехники.
В годовом отчете «Трансфин-М» за 2013 год «Рейлстрим» фигурирует как партнер «Трансфин-М» по их совместному предприятию «Т-Генерация». В парке «Рейлстрима» на тот момент было 5476 вагонов,
«СГ-Транс» – крупнейший оператор железнодорожных перевозок сжиженных углеводородных газов. До 2016 года 50-процентным пакетом акций в нем владела «АФК Система», в 2023-м из капитала компании вышел и Тайчер (был мажоритарным акционером).
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