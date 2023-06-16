Оптовые цены на бензин упали впервые с конца мая

Оптовая цена бензина АИ-92 и АИ-95 на Санкт-Петербургской бирже упала впервые с конца мая. Это произошло после требования ФАС о том, чтобы нефтяники увеличили поставки топлива на рынке

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Оптовые цены на бензин на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в европейской части России в пятницу, 16 июня, начали падать впервые с 26 мая. К 13:54 мск стоимость АИ-95 упала на 1,6%, с 67,4 тыс. руб. до 66,3 тыс. руб. за тонну. Цена на АИ-92 снизилась на 1,8%, с 58,3 тыс. до 57,2 тыс. руб. за тонну.

В первой половине июня биржевая стоимость АИ-92 и АИ-95 непрерывно росла, достигая исторических максимумов. Это происходило на фоне обсуждений в правительстве снижения в два раза (на 30 млрд руб. в месяц) топливного демпфера, с помощью которого бюджет компенсирует нефтяным компаниям сдерживание внутренних цен на топливо ниже уровня при продаже на экспорт. 14 июня замглавы Минфина Алексей Сазанов заявил, что обновленный механизм заработает, «скорее всего, с 1 сентября».

В тот же день Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обратилась к нефтяным компаниям с требованием увеличить объем продаж топлива на бирже, поскольку за последние пять месяцев они упали почти на 8%. ФАС тогда предупредила: «В случае отсутствия принятия мер служба может рассматривать такие действия как признаки нарушения закона о защите конкуренции и может возбудить антимонопольные дела». Служба не уточняла, в адрес кого были направлены требования. 16 июня начальник управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС Елена Цышевская сказала журналистам, что уже есть реакция биржи на это требование: «Видим снижение на 1,5% по всем видам нефтепродуктов и надеемся на продолжение этой тенденции». «Конечно, один день снижения не показателен, поэтому мы продолжим следить, чтобы понять, сформировалась ли тенденция. Но надеемся, что компании нас услышали», — добавила она.

15 июня глава «Газпром нефти» Александр Дюков заявил журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума о том, что сокращение выплат по топливному демпферу может повлиять на эффективность переработки на НПЗ, у которых маржинальность не была высокой. По его мнению, если рентабельность уйдет в минус, то это скажется на объемах переработки. Дюков предупредил, что в итоге денежный поток нефтяных компаний тоже может сократиться, что повлияет на реализацию их инвестиционных планов. На следующий день министр энергетики Николай Шульгинов отметил, что в связи с изменением топливного демпфера «есть риски недофинансирования отрасли и возможность роста оптовых цен и давления на розничные цены». Минэнерго, по его словам, будет прикладывать усилия, чтобы розничные цены не превышали инфляцию. Он также выступил за рост поставок бензина на биржу.

При этом за последнюю неделю (5–11 июня) рост производства бензина в России, согласно данным Росстата, увеличился на 11,7%, до 832,4 тыс. т. А средняя розничная цена бензина выросла на 0,3%, до 51,76 руб. Стоимость АИ-92 увеличилась на 0,4%, до 47,96 руб. за литр, а АИ-95 — на 0,3%, до 52,28 руб. С начала года средняя розничная цена бензина и всех основных его марок выросла на 1,6%. Инфляция в России с начала года составила 2,58%.