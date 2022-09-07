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АЛРОСА заменит парк региональных самолетов на новые Ил-114

Сейчас компания использует самолеты Ан-24, Ан-38 и Boeing 737. Поставки Ил-114-300, согласно правительственной программе, должны начаться в 2024 году
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Для замены региональных воздушных судов Ан-24 и Ан-38 АЛРОСА ждет новые российские самолеты Ил-114-300, рассказал РБК гендиректор компании Сергей Иванов в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ). «Дай бог, что он (Ил-114. — РБК) в ближайшее время появится», — добавил топ-менеджер.

Ил-114-300 — модернизированная версия Ил-114, который разрабатывается с 1980-х годов. Производство таких воздушных судов еще в 2014 году одобрил президент Владимир Путин, но в коммерческой эксплуатации их пока нет. Производство задерживается в том числе из-за крушения в августе 2021 года опытного военно-транспортного Ил-112В (на этот самолет и на Ил-114-300 устанавливаются одинаковые двигатели).

Согласно программе развития транспортной отрасли, Ил-114-300 должны начать поставлять компаниям в 2024 году.

Компании АЛРОСА принадлежит одноименный перевозчик «Алроса». В его парке, по данным Росавиации на февраль 2022 года, было четыре самолета Ан-24 / Ан-38. По словам Иванова, у этих машин есть достаточный летный ресурс. Это же касается самолетов Boeing 737 — у авиакомпании сейчас пять таких лайнеров. Если на замену Boeing 737 будут предлагаться лайнеры российского производства, компания будет переориентироваться на отечественные магистральные самолеты, отметил гендиректор.

Авиакомпания «Алроса» выполняет пассажирские рейсы на самолетах Boeing преимущественно из Москвы, Новосибирска и Мирного (Якутия). На Ан-24 и Ан-38 перевозчик летает в Сибири и на Дальнем Востоке.
В 2021 году авиакомпания перевезла 0,5 млн человек и вошла по этому показателю в топ-20. Чистая прибыль перевозчика составила 500 млн руб.

После начала военной спецоперации на Украине российская авиаотрасль попала под жесткие международные санкции. Они касаются в том числе запрета на поставку в Россию импортных самолетов, агрегатов и запчастей к ним.

На чем российские авиакомпании будут летать после запрета поставок Airbus
Бизнес
Фото:Андрей Любимов / РБК

Из-за этого крупнейший российский перевозчик «Аэрофлот» заказал 339 самолетов российского производства — МС-21, Ту-214 и Superjet New. Предварительное соглашение о поставках «Аэрофлот» и Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) подписали на ВЭФе. По словам вице-премьера — главы Минпромторга Дениса Мантурова, сумма контракта составляет 1 трлн руб. Поставки самолетов начнутся в 2023 году. Иванов подчеркнул, что авиакомпания «остается в составе группы АЛРОСА», продавать ее не планируется.

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