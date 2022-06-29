ГТЛК заявила о риске срыва поставок самолетов для авиакомпании «Аврора»

ГТЛК предупредила о сложностях с согласованием контракта на поставку новых самолетов Ил-114-300 для авиакомпании «Аврора». Дальневосточный перевозчик должен получить 45 российских воздушных судов, включая Ил-114, в 2023–2026 годах

Ил-114-300 (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) предупредила о риске задержки поставок самолетов Ил-114-300 единой дальневосточной авиакомпании «Аврора». О нем говорится в письме руководителя дирекции воздушного транспорта ГТЛК Александра Врублевского, которое он отправил 8 июня заместителю генерального директора Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) по гражданской авиации Андрею Богинскому и директору департамента авиапромышленности Минпромторга Анне Паниной.

У РБК есть копии письма, его подлинность подтвердил источник, близкий к ОАК. По его словам, у разработчика ближнемагистрального Ил-114-300 — компании «Ил», которая входит в ОАК, до сих пор нет согласованных документов, касающихся этих поставок.

Согласно письму Врублевского, компания «Ил» еще не подписала с «Авророй» полную версию спецификации на 19 самолетов Ил-114-300 и не согласовала с ней проект договора на поставку 16 лайнеров (договор на поставку трех первых самолетов был подписан в конце 2020 года). При этом в «дорожной карте», посвященной реализации мероприятий по поставке дальневосточной авиакомпании новых российских самолетов, говорится, что условия проектов договоров и спецификации воздушных судов должны быть согласованы к 10 июня. Эту «дорожную карту» 26 мая утвердил первый вице-премьер Андрей Белоусов. «Возникает риск срыва реализации мероприятий, утвержденных первым заместителем председателя правительства А.Р. Белоусовым», — предупреждает топ-менеджер ГТЛК.

ГТЛК приложит все усилия для успешной реализации проекта по поставке авиатехники в единую дальневосточную авиакомпанию, заявил РБК ее представитель. В пресс-службе ОАК также отметили, что все предприятия корпорации прилагают максимум усилий для «безусловного выполнения» мероприятий этой «дорожной карты». Представитель Белоусова отказался от комментариев. РБК направил запросы в пресс-службы Минпромторга и «Авроры».

Какие самолеты должна получить «Аврора»

Единая дальневосточная авиакомпания «Аврора», созданная по поручению президента России Владимира Путина, начала перевозить пассажиров по субсидируемым маршрутам в федеральном округе в июле 2021 года. В этом году правительство выделило для выполнения рейсов по социально значимым маршрутам на Дальнем Востоке 5,9 млрд руб. — за счет этого льготные перелеты смогут совершить 250 тыс. человек. Всего в 2022–2030 годах на эту программу власти планируют направить 53,1 млрд руб., сказано в комплексной программе развития авиатранспортной отрасли до 2030 года, утвержденной правительством 25 июня.

В перспективе «Аврора» должна выполнять субсидируемые рейсы на новых воздушных судах российского производства. Это было одним из условий ее создания, для этого планируется закупить 45 самолетов в 2021–2025 годах, рассказывал РБК министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков в апреле 2021 года. Тогда же гендиректор ГТЛК Евгений Дитрих говорил, что план поставок самолетов согласован. «В 2021 году передадим «Авроре» первый Superjet, сейчас ведем переговоры по условиям сделки», — уточнял он.

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Но до сих пор ни один новый российский самолет в «Аврору» не передан. В конце декабря прошлого года глава Минпромторга Денис Мантуров говорил в интервью РБК, что работа по покупке новых самолетов (Superjet, Ил-114, L-410 и «Байкал») для последующей поставки перевозчику продолжается. Общий объем финансирования составляет 53 млрд руб., из них 60% — средства ФНБ, 40% — привлекаемые заемные средства, рассказывал министр. (Об окончательной сумме говорить преждевременно, так как она будет определена исходя из финальной конфигурации самолетов, уточняет теперь представитель ОАК.) В итоге сроки поставок этих самолетов были пересмотрены, следует из «дорожной карты», подписанной Белоусовым: в 2024 году «Аврора» должна получить 18 самолетов (четыре Superjet, восемь Ил-114, четыре L-410 и два «Байкала»), в 2025-м — 20 самолетов (четыре Superjet, восемь Ил-114, четыре L-410 и четыре «Байкала»), в 2026-м — четыре «Байкала».

ГТЛК и «Ил» подписали контракт на поставку трех самолетов Ил-114 в конце 2020 года. Сумма контракта — 4,3 млрд руб. Эти самолеты должны быть поставлены перевозчику в 2023 году, указано в «дорожной карте». Их компоновка уже согласована с «Авророй», утверждают в пресс-службе ГТЛК. Там отмечают, что дальневосточная компания станет первым оператором таких воздушных судов.

Почему затягиваются согласования

Согласование требований к компоновке 16 самолетов Ил-114-300, которые «Аврора» должна получить в 2024–2025 годах, продолжается не менее года, отмечает источник, близкий к ОАК. Авиакомпанию устраивают не все заявленные характеристики, говорит он. По словам другого собеседника, близкого к корпорации, «Аврора» предъявляет завышенные требования. Формирование окончательного технического облика воздушного судна, отвечающего задачам авиакомпании с учетом особенностей эксплуатации на Дальнем Востоке, требует времени и дополнительной проработки с производителем, отметили в пресс-службе ГТЛК. В ОАК стараются пойти навстречу пожеланиям авиакомпании-заказчика, добавляет представитель корпорации.

Ил-114-300 и импортозамещенный Superjet New (именно их за счет ФНБ получит «Аврора») — новые типы воздушных судов, поэтому согласования всех параметров и характеристик как конфигурации самолетов, так и договоров на их поставку требуют особо тщательной проработки, подчеркнули в пресс-службе ОАК. «Эти действия требуют определенного времени как на конструкторские доработки, так и на согласование договорных параметров», — объясняет представитель ОАК.

Однако на сроки поставок это не повлияет, так как поставка первой партии самолетов Ил-114-300 в три машины уже законтрактована, подчеркивают в ОАК. Сейчас детали компоновки и спецификации Ил-114-300, которые должны быть поставлены в 2024–2025 годах, находятся в процессе прямого согласования между производителем и авиакомпанией «Аврора», говорит представитель ГТЛК.