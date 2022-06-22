Власти назвали расходы на стройку и ЖКХ до 2030 года

На стройку и ЖКХ до 2030 года потребуется 160 трлн руб., почти половина — госденьги

На строительство и развитие жилищно-коммунального хозяйства до 2030 года потребуется почти 160 трлн руб. При этом около 7 трлн руб. пока не найдены, их могут привлечь через инфраструктурные кредиты или выделить из ФНБ

Фото: Сергей Ермохин / ТАСС

На реализацию стратегии развития строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) до 2030 года требуется 159,6 трлн руб., из которых 54% приходится на внебюджетные источники финансирования, следует из доклада строительного блока правительства, посвященного стратегии. У РБК есть копия документа, его подлинность подтвердил источник в Белом доме. Доклад был подготовлен к заседанию президиума Госсовета, которое прошло во вторник, 21 июня.

Со стороны государства финансирование планируется организовать как за счет федерального, так и из региональных бюджетов. Из федерального бюджета на стратегию уже предусмотрено 27 трлн руб. Вице-премьер Марат Хуснуллин, выступая на заседании Госсовета, отметил, что большая часть этих денег «уже есть», но может потребоваться дополнительное финансирование. В докладе указано, что дополнительное финансирование из федерального бюджета до 2030 года составит 6,7 трлн руб. Основную часть обеспечит бюджет — 3,1 трлн руб. Еще 2,1 трлн руб. предлагается выделить из Фонда национального благосостояния (ФНБ) и почти 1,5 трлн руб. — за счет инфраструктурных бюджетных кредитов.

Как планируют модернизировать ЖКХ

Согласно докладу, значительную часть дополнительного финансирования (2,1 трлн из 6,7 трлн руб.) предлагается направить на развитие коммунальной инфраструктуры. В стратегии предусмотрено принятие комплексной программы модернизации ЖКХ на ближайшие пять лет с прогнозом до 2030 года. Создание этой программы президент Владимир Путин анонсировал на прошлой неделе на ПМЭФе. На заседании президиума Госсовета он указал, что главная суть этой программы — привлечь в ЖКХ «солидные» инвестиции. Инвесторов предлагается, например, привлекать к модернизации и созданию ливневой канализации. Для этих проектов могут быть использованы принципы государственно-частного партнерства.

В докладе указано, что «дефицит средств» на модернизацию составляет 4,6 трлн руб. Из них 2,6 трлн руб. планируется выделить из федерального бюджета и еще 2 трлн руб. — из внебюджетных источников. В целом на модернизацию коммунальной инфраструктуры потребуется более 13 трлн руб., из них около 8,5 трлн руб. составят инвестпрограммы ресурсоснабжающих организаций.

Источники финансирования программы модернизации сетей пока не определены. Сейчас привлечение частных инвестиций сдерживается ограничениями на рост тарифов ЖКХ. «Например, самый высокий индекс роста платы граждан в 6,5% не компенсирует даже рост инфляции», — говорится в докладе.

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В документе указано, что в рамках программы может быть установлена модель тарифного регулирования, направленная на выравнивание экономических дисбалансов тарифной базы и эффективное инвестирование в долгосрочном периоде. Другими словами, речь про повышение тарифов на услуги. Этот шаг «влечет очевидные социальные риски и увеличение бюджетных расходов, в том числе на реализацию адресной помощи гражданам», признают авторы документа.

Во вторник, 21 июня, Путин отметил, что резерв повышения тарифов есть, но они должны соответствовать покупательской способности населения и реальным доходам граждан. В докладе говорится, что вместо роста платы за ЖКХ рассматривается финансирование программы за счет бюджета преимущественно на возвратной основе и за счет ФНБ. Проработать финансирование программы нужно до конца года, а начать ее реализацию — со следующего года, сказал президент.

Сейчас в замене нуждаются от 30,8 до 45,6% более чем из 900 тыс. км сетей (в зависимости от типа), говорится в докладе. Ежегодно обновляется не более 2,2% ветхих сетей. При этом каждый год ветшает 3%, предупредил президент Татарстана Рустам Минниханов, выступая на президиуме. Если финансирование на программу найдут, то к 2030 году в России обновят более 260 тыс. км сетей и в два раза сократится доля инфраструктуры в аварийном состоянии.

На что еще пойдет дополнительное финансирование

6,7 трлн руб. дополнительного финансирования помимо 2,1 трлн руб. на ЖКХ планирует тратить следующим образом:

1,6 трлн руб. предлагается выделить на ремонт и строительство дорог. Без учета этих денег дорожные программы до 2030 года уже предусматривают 10 трлн руб. из федерального бюджета и еще 13 трлн руб. из региональных бюджетов;

кроме того, более 1 трлн руб. требуется на поддержку строительства многоквартирного жилья. Эти деньги могут пойти на строительство домов для переселения людей из аварийных домов, помощь обманутым дольщикам, предоставление жилья очередникам.

Всего к 2030 году, согласно стратегии, планируется строить по 120 млн кв. м жилья ежегодно. Однако весной Минстрой разработал пессимистичный сценарий строительства жилья, согласно которому достигнуть этого показателя не удастся.

На заседании президиума Госсовета Хуснуллин предложил перераспределить финансирование, оставшееся от антикризисной программы кредитования застройщиков, на программу поддержки низкомаржинальных проектов жилья. После повышения ключевой ставки ЦБ до 20% в конце февраля была принята программа льготного кредитования застройщиков под 15%. Но после постепенного ее снижения до 9,5% эта программа потеряла актуальность. Это предложение не поддержал министр финансов Антон Силуанов. «Этих денег в бюджете нет. Мы сейчас эту экономию хотим направить на ипотеку. Снижена ставка до 7%, [туда] эти деньги будем направлять», — отметил он.

Силуанов также отметил, что за последние три года прибыль застройщиков увеличилась в шесть раз, а цены на жилье за последние два года выросли на 50%. Он призвал не «раздавать деньги» из бюджета, а структурировать проекты во всех сферах для привлечения инвестиций.

Минстрой разрабатывал стратегию развития строительства и ЖКХ до 2030 года с 2019 года. В середине февраля проект стратегии был рассмотрен на совместном заседании коллегии министерства и комиссии Госсовета. Но после признания Россией независимости ЛНР и ДНР, начала боевых действий на Украине и введения против России санкций документ решили доработать.