Росавиация отказалась выделить «Победе» субсидии из-за потери пассажиров

Отказ в предоставлении субсидий объяснили тем, что «Победа» в апреле остановила полеты, возобновившиеся только в июне

Авиакомпания «Победа», подавшая запрос на выделение ей субсидий для компенсации части потерь из-за сокращения объема перевозки пассажиров, не получит этих денег. В господдержке компании отказала Росавиация, сообщил близкий к ведомству источник ТАСС и подтвердили два источника РБК в группе «Аэрофлот», в состав которой входит «Победа».

Собеседник ТАСС отметил, что «Победа» — единственная крупная авиакомпания, которой было отказано в субсидиях.

Источники РБК сообщили, что «Победа» подала заявку на выплату субсидий за апрель 2020 года, но им отказали, объяснив это решение тем, что компания первой среди российских перевозчиков приостановила полеты с 1 апреля (рейсы «Победы» внутри России возобновились с 1 июня, авиасообщение между Россией и другими странами остается закрытым).

Другим авиакомпаниям, которые в апреле приостановили авиаперевозки, в частности, «Аэрофлоту», Nordwind, UTair, «Икару», Royal Flight, iFly, Azur Air, Росавиация одобрила субсидии.

РБК направил запрос в Росавиацию.