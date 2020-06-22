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Росавиация отказалась выделить «Победе» субсидии из-за потери пассажиров

Отказ в предоставлении субсидий объяснили тем, что «Победа» в апреле остановила полеты, возобновившиеся только в июне
Аэрофлот AFLT ₽81,7 +0,86% Купить

Авиакомпания «Победа», подавшая запрос на выделение ей субсидий для компенсации части потерь из-за сокращения объема перевозки пассажиров, не получит этих денег. В господдержке компании отказала Росавиация, сообщил близкий к ведомству источник ТАСС и подтвердили два источника РБК в группе «Аэрофлот», в состав которой входит «Победа».

Собеседник ТАСС отметил, что «Победа» — единственная крупная авиакомпания, которой было отказано в субсидиях.

Источники РБК сообщили, что «Победа» подала заявку на выплату субсидий за апрель 2020 года, но им отказали, объяснив это решение тем, что компания первой среди российских перевозчиков приостановила полеты с 1 апреля (рейсы «Победы» внутри России возобновились с 1 июня, авиасообщение между Россией и другими странами остается закрытым).

Другим авиакомпаниям, которые в апреле приостановили авиаперевозки, в частности, «Аэрофлоту», Nordwind, UTair, «Икару», Royal Flight, iFly, Azur Air, Росавиация одобрила субсидии.

РБК направил запрос в Росавиацию.

Согласно постановлению правительства о предоставлении авиакомпаниям субсидий на частичную компенсацию расходов после падения доходов из-за снижения пассажиропотока в связи с распространением коронавируса рассчитывать на выплаты могут компании, которые потеряли часть пассажиров, но не прекратили полетов. Уже после подписания постановления сообщалось, что «Победа» этим условиям не соответствует — в марте ее пассажиропоток вырос (в годовом исчислении на 3%), а в апреле она прекратила полеты.

В январе—феврале 2020 года заполняемость кресел на рейсах «Победы» составляла 94%. В начале июня аналитики ВТБ и Газпромбанка сообщили, что после возобновления полетов заполняемость кресел в самолетах авиакомпании достигла 90%, то есть почти вернулась на докризисный уровень.

Авторы: Мария Кокорева, Евгений Калюков
Материалы по теме
После возобновления полетов «Победа» достигла загрузки самолетов 90%
Бизнес
«Победа» возобновит полеты после двухмесячного перерыва
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