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Би-би-си назвала водителя автобуса совладельцем подрядчика «Газпрома»
Другой владелец «МК-3» — одного из учредителей «Газстройпрома» — связан с начальником этого водителя, утверждает Би-би-си. Созданному недавно «Газстройпрому» перейдут структуры Ротенберга и Тимченко, говорилось в материале РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Конечным собственником компании «МК-3» является «обычный московский водитель Сергей Фурин», пишет Би-би-си. «МК-3» владеет 26% «Газстройпрома» — компании, которая, как писал в конце марта РБК, планирует выкупить крупнейших подрядчиков «Газпрома».

Источником информации Би-би-си стал человек, «имеющий доступ к базам персональных данных»; по его данным, Фурин работает в строительной компании «Гросс Груп» водителем микроавтобуса. Директор этой компании Андрей Эртман подтвердил Би-би-си, что человек с таким именем работает у него водителем. На вопрос о том, известно ли ему, что Сергей Фурин является совладельцем «Газстройпрома», Эртман не ответил.

Эртман «имел отношение к структурам», владевшим зданием по адресу, указанному для «МК-3» в качестве адреса регистрации. Ранее Эртман также возглавлял компанию «Прана», его затем сменил Сергей Филимонов — человеку с таким же именем принадлежит доля 3,85% в «МК-3». Филимонов связан со структурой, которая выкупила активы ЮКОСа в 2007 году, писал ранее РБК.

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Ротенберг и Тимченко уходят с газовых строек

Эртман отказался говорить о Филимонове, Филимонов отказался от комментариев Би-би-си.

По данным базы СПАРК, доля Фурина в «МК-3» составляет 96,15%. Это единственная компания в базе, к которой Фурин имеет отношение. Филимонов помимо «МК-3» связан еще с тремя компаниями — ПАО «НИИ экономики», «Сумма-Плюс» и ООО «Уланское». Среди совладельцев НИИ экономики — «Ростех».

Би-би-си пишет, что компания, в которой Фурин числится как водитель, зарегистрирована на «Владение-В», которая ранее была аффилирована с Газпромбанком. Это подтверждают данные СПАРК: 99-процентная доля в ООО «Гросс Груп Ди» (гендиректор — Андрей Эртман) принадлежит ООО «Владение-В», долей в ней до конца 2010 года владел АО «Банк ГПБ» (юрлицо Газпромбанка).

«Газстройпром» станет совместным предприятием «Газпрома» и Газпромбанка, говорил РБК источник, близкий к одному из совладельцев компании.

Представитель «Газпрома» не ответил на запрос РБК, представитель «Газстройпрома» от комментариев отказался.

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В материале РБК о «Газстройпроме», доля в котором принадлежит «МК-3», говорилось со ссылкой на источники, что эта компания, созданная в 2018 году, ведет переговоры о покупке «Стройгазмонтажа» Аркадия Ротенберга и «Стройтранснефтегаза» Геннадия Тимченко, сделку могут закрыть до конца года. «Газстройпром» уже владеет активами одного из крупнейших подрядчиков «Газпрома» — «Стройгазконсалтинга».

Один из источников РБК говорил, что покупкой структур Ротенберга и Тимченко «Газпром» хочет снизить риски, связанные с санкциями: оба бизнесмена занесены в списки ЕС и США.

27 мая РБК также писал, что в «Газстройпром» переходит бывший куратор строительства в «Газпроме» Сергей Прозоров.

Автор: Андрей Гатинский
При участии: Алина Фадеева
Теги: «Газпром», подрядчик, водитель автобуса
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