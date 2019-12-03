«Дочка» «Газпрома» выкупит еще одного подрядчика из топ-10

Компания из топ-10 подрядчиков

«Газпром» продал «Газпром автоматизацию» в 2014 году частному инвестору — бизнесмену Авшолуму Юнаеву. После этого подрядчик продолжил работать с монополией и получал крупные контракты — на строительство установки на Омском НПЗ (принадлежит «Газпром нефти») за 40 млрд руб., работы в рамках прокладки газопроводов «Силы Сибири» в Китай, а также подряд на обустройство Киринского месторождения за 35 млрд руб. Правда, позднее последний контракт был отдан без конкурса «Русгаздобыче» уже за 51 млрд руб. «Русгаздобыча» была основана Ротенбергом, но затем, по словам представителя бизнесмена, он продал ее акции.

С момента продажи Юнаеву выручка «Газпром автоматизации» превысила 120 млрд руб., и она вошла в десятку крупнейших подрядчиков «Газпрома», подсчитал «Интерфакс». В 2019 году компания решила выплатить рекордные дивиденды в 2 млрд руб. До этого выплаты акционерам не превышали нескольких сотен миллионов рублей. С Юнаевым связаться не удалось.

Знакомый Гавриила Юшваева и Давида Якобашвили

Авшолум Юнаев через свои компании контролирует 40,2% «Газпром автоматизации», еще 23,7% — у гендиректора и давнего партнера Юнаева Дмитрия Журавлева. Бизнес Юнаева связан с недвижимостью, но большинство компаний — непубличные, информации о них мало.

Юнаев работал с основателями «Вимм-Билль-Данн» Гавриилом Юшваевым и Давидом Якобашвили: втроем они входили в совет директоров Мелькомбината 4, который располагался рядом с «Москва-Сити». Юшваев и Якобашвили были совладельцами комбината и планировали построить на его территории 1 млн кв. м офисов и жилья. Якобашвили сказал РБК, что давно дружит с Юнаевым, но совместных бизнес-проектов, кроме работы в совете директоров мелькомбината, у них не было. С Юшваевым связаться не удалось.

Юшваев — партнер Ирины Юнаевой по девелоперским проектам: в 2016 году они стали совладельцами двух бизнес-центров на Большой Черемушкинской улице, где крупным арендатором является «Газпром». У Юнаевой множество пересечений с бизнесом Авшолума Юнаева, но их родственную связь установить не удалось: их компании возглавляли одни и те же гендиректора (в СПАРК есть две такие компании), а бывший партнер Юнаевой по ООО «Фабрика» Адинья Имануилов был совладельцем «Газпром автоматизации» до Журавлева, следует из данных СПАРК. Жену Юнаева зовут Ирина, сказал РБК ее знакомый.

Имя Юнаева упоминалось в деле полковника Дмитрия Захарченко: по версии следствия, «Газпром автоматизация» оплатила полковнику новогодние каникулы в фешенебельном отеле в Сочи примерно за 800 тыс. руб. По данным следствия, Авшолум Юнаев пошел на этот шаг якобы для того, чтобы в будущем получить покровительство полковника, говорил источник «РИА Новости».

Партнеры из «Газпрома»

Юнаев выкупил «Газпром автоматизацию» в ноябре 2014 года в рамках распродажи непрофильных активов монополии. Журавлев возглавил подрядчика еще в июне 2013 года — за месяц до того, как «Газпром» объявил о распродаже.

К этому времени Журавлев уже около 10 лет работал с «Газпромом» и его топ-менеджерами. В 2004 году вместе с партнерами из финансовой сферы он зарегистрировал ООО «Газрегионфинанс». Компания занялась организацией вексельных займов и оказанием услуг на рынке ценных бумаг «Межрегионгазу» и его «дочкам», писали «Ведомости». По данным издания, благодаря знакомству с газовиками компания привлекла клиентов среди менеджеров газотранспортных и газодобывающих предприятий, а также поставщиков промышленного оборудования для газовой отрасли. «Газрегионфинанс» предоставлял услуги private banking: консультировал клиентов о размещении денег на фондовом рынке, разрабатывал инвестстратегии, оказывал юридические услуги, консультировал насчет рынка недвижимости.

Через два года Журавлев стал совладельцем УК «Газрегионфинанс», и здесь его партнерами стали Михаил Авшолумович Юнаев 1931 года рождения, а также три человека, которые выступают гендиректорами и акционерами в компаниях Авшолума Михайловича Юнаева. «Газрегионфинанс» и УК «Газрегионфинанс» находились в соседних зданиях на Большой Черемушкинской улице.

У Юнаева могут быть пересечения в бизнесе и с бывшими крупными топ-менеджерами «Газпрома», следует из данных СПАРК. В июле 2019 года «Газпром» покинул многолетний куратор закупок монополии Михаил Сироткин. В октябре он стал владельцем 10% компании «Моспромэксплуатация», где долей уже владела Ирина Юнаева. В качестве видов деятельности компании указаны производство и торговля лекарствами, но, например, в 2016 году она претендовала на строительство транспортно-пересадочного узла «Селигерская» в Москве.