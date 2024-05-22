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ФАС завела дело против МТС из-за подорожания услуг связи

ФАС возбудила дело против МТС из-за подорожания услуг связи
Претензии ведомства связаны с тем, что в марте и апреле услуги связи для более 30 млн абонентов оператора подорожали в среднем на 8%. В компании назвали подорожание обоснованным
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против оператора связи МТС из-за повышения стоимости услуг, которое ведомство сочло необоснованным, говорится в сообщении ФАС, поступившем в РБК.

По данным антимонопольной службы, в марте и апреле этого года услуги сотовой связи для более 30 млн абонентов МТС подорожали в среднем на 8%.

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Фото:Владислав Шатило / РБК

«По результатам проведенного анализа ФАС России установила, что это повышение не обосновано ростом затрат оператора и не является экономически подтвержденным», — говорится в сообщении.

В компании обосновали повышение стоимости услуг «увеличением затрат МТС на оплату спектра, обслуживание оборудования и развитие инфраструктуры», а также «необходимостью инвестировать в расширение и модернизацию сети для поддержания привычного населению качества услуг связи». «Необходимые подтверждения этому были представлены ведомству заранее и в полном объеме», — сообщил РБК оператор.

В мае Росстат сообщил, что годовая инфляция в апреле выросла до 7,84%. На рост цен в прошлом месяце повлияло в том числе подорожание сотовой связи: абонентская плата за пакет услуг связи подорожала на 8,5%. Представитель «МегаФона» заявил РБК, что компания не повышала стоимость тарифов действующих клиентов в апреле. Представители МТС, «ВымпелКома» (бренд «Билайн») и «Т2 РТК Холдинга» (Tele2) отказались комментировать данные Росстата. Источник РБК на телекоммуникационном рынке рассказал, что весной все операторы повысили плату на архивных тарифных планах.

В сентябре прошлого года ФАС потребовала от операторов «большой четверки» — МТС, «МегаФон», «Билайн» и Теле2 — отменить плату за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств после жалоб абонентов. Ведомство сообщало, что компании «навязывают абонентам невыгодные условия договора об оказании услуг связи путем установления платы за раздачу интернет-трафика». Операторы согласились выполнить требование антимонопольной службы.

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Екатерина Шокурова, Елена Чернышова
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