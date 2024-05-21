ФАС обвинила «дочку» ЛУКОЙЛа в разных ценах на один и тот же дизель

Фото: Владислав Шатило / РБК

Дочернее предприятие ЛУКОЙЛа допустило дискриминацию при изменении цены на дизель для сельскохозяйственных предприятий Нижегородской области, сообщили РБК в региональном управлении Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Инспекторы выяснили, что ООО «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт» реализовало дизельное топливо в этом сегменте рынка нефтепродуктов по разным ценам. «Компания занимает доминирующее положение на территории Нижегородской области. Соответственно, общество должно реализовывать топливо в адрес потребителей по одинаковой для всех цене», — сообщили в ФАС.

Компании будет назначен штраф, его размер не уточняется.

Речь идет о нарушении пп. 6 и 8 ч. 1 ст. 10 закона «О защите конкуренции», которыми прямо запрещаются создание дискриминационных условий и необоснованное установление разных цен на один и тот же товар доминирующими хозяйствующими субъектами.

«Таким образом, действия компании по созданию дискриминационных условий при установлении мелкооптовой цены на дизтопливо являются неправомерными», — заключили в УФАС.

РБК направил запрос в пресс-службу ЛУКОЙЛа.