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Власти отозвали документ о приоритетном доступе грузов на сети РЖД

Правительство отозвало из Госдумы документ о штрафах за непоставку грузов на сети РЖД
Правительство отозвало из Госдумы законопроект, который позволил бы грузоотправителям получать приоритетный доступ на железной дороге. Это произошло на фоне переориентации поставок с Запада на Восток
РЖД RU000A0JXN05 ₽1 041,76 +0,1% Купить
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Правительство отозвало законопроект, который должен был закрепить принцип «вези или плати» для доставки грузов железнодорожным транспортом, следует из электронной базы данных Госдумы. Первым на это обратил внимание «Интерфакс».

Принцип «вези или плати» (ship-or-pay) — распространенная практика заключения договоров, который устанавливает обязательства транспортной компании вывезти определенный объем груза, а в случае его непоставки грузоотправитель должен заплатить штраф. Аналогичный принцип «бери или плати» (take-or-pay) используется при поставках газа крупным покупателям.

Как отмечалось в пояснительной записке к документу, он направлен на то, чтобы РЖД как перевозчик и владелец инфраструктуры получили гарантии предъявления грузов и загрузили существующие и создаваемые мощности. Грузоотправители, в свою очередь, могли бы планировать деятельность, исходя из обязательств компании вывезти продукцию. Предполагалось, что принцип «вези или плати» в первую очередь коснется перевозок угля на Восток, а затем будет распространен на все виды грузов.

Власти внесли законопроект в Госдуму в декабре 2021 года, в марте 2023 года он получил положительное заключения профильного комитета и был рекомендован к принятию. Но его рассмотрение откладывали.

«Санкционное давление не оставило шансов даже на уровне эксперимента узаконить принцип «вези или плати». Дефицитная инфраструктура в сложившихся условиях не может выступать предметом торга, усиливая конкуренцию различных отраслей за доступ к ней», — пояснил РБК источник, близкий к отраслевым объединениям. После начала спецоперации России на Украине и введения международных санкций, в том числе против РЖД, компания столкнулась с серьезными вызовами, пришлось перестраивать все процессы, так как с Запада на Восток поехали грузы более 700 предприятий, пояснил глава РЖД Олег Белозеров в феврале 2023 года: «Грузовые перевозки — очень сложная в прошлом году тема, практически индивидуальная логистика». По словам Белозерова, объем перевозок грузов на Восток (80 млн т) в прошлом году впервые в истории превысил объем перевозок на Запад (76 млн т).



Другой собеседник, знакомый с обсуждением законопроекта, утверждает, что речь идет о техническом отзыве, который связан с необходимостью актуализации документа.

РЖД еще в 2016 году предлагали ввести условие ship-or-pay для грузоотправителей, но те выступили против. Например, металлурги жаловались, что этот подход закрепит за монополией право ограничивать доступ к инфраструктуре любым грузам на любых направлениях и нарушит принцип публичности перевозчика.

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РБК направил запросы в пресс-службы РЖД, Минтранса и правительства, а также в крупнейшие угольные и металлургические компании — СУЭК, «Кузбассразрезуголь», ЭЛСИ, «Евраз», НЛМК, ММК и «Северсталь».

Авторы
Теги
Мария Бородаевская
При участии
Любовь Мартынова
уголь РЖД инфраструктура законопроект
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