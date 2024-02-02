«Русал» решил привлечь Абрамовича к спору с Потаниным

Производитель алюминия в 2022 году подал иск в суд Лондона к Потанину, заявив, что под управлением бизнесмена «Норникель» утратил ряд активов и акционеры понесли убытки. Потанин может подать встречный иск, говорится в документах

Фото: Владислав Шатило / РБК

«Русал», который подал в Высокий суд Лондона иск к президенту «Норникеля» Владимиру Потанину о взыскании убытков, попросил привлечь к судебному спору в качестве третьего лица бизнесмена Романа Абрамовича, сообщает «Коммерсантъ». Это необходимо для рассмотрения исковых требований, пояснили в «Русале». Ходатайство рассмотрят в феврале.

В «Русале» сообщили газете, что согласно судебному приказу, вынесенному по соглашению сторон, рассмотрение спора могут приостановить, чтобы ответчики получили санкционные лицензии и обеспечили юридическое представительство в суде (Лондон ввел санкции против Потанина и Абрамовича). Из документов также следует, что Потанин может подать к «Русалу» встречный иск.

Исковое заявление «Русала» было подано в октябре 2022 года, ответчиком помимо Потанина стала его компания Whiteleave Crispian Investments Limited. Производитель алюминия заявил, что под управлением Потанина, который возглавил «Норникель» в 2012 году, компания утратила ряд ключевых активов, что привело к убыткам, в том числе «Русала» (ему принадлежит 26,39% акций «Норникеля», «Интерросу» Потанина — 36,61%). Источник РБК, близкий к совету директоров «Норникеля», передавал, что к утраченным активам «Русал» отнес авиакомпанию NordStar, Промышленную строительно-монтажную компанию и оператора транспортно-логистических услуг «Логистик-центр».

В иске «Русала» говорилось, что «Норникель» должен возглавить независимый руководитель с необходимыми профессиональными компетенциями; производитель алюминия также настаивал на возмещении убытков, размер которых определит суд.

Потанин и «Русал» заключили акционерное соглашение в 2012 году сроком на десять лет, его участником была компания Crispian (по состоянию на 2023 год владела около 4% «Норникеля»), основным акционером которой выступает Абрамович. Соглашение подразумевало, что в случае существенных нарушений у провинившейся стороны могут выкупить 1,875% акций за $1 или 7,5% акций со скидкой 25% от рыночной цены.

Абрамович уже привлекался к конфликту между «Русалом» и Потаниным, который начался после того, как в 2008 году производитель алюминия выкупил 25% акций «Норникеля» у президента группы ОНЭКСИМ Михаила Прохорова (в 2001–2007 годах был генеральным директором и председателем правления «Норникеля»). Тогда UC Rusal объявила, что хотела бы провести слияние с «Норникелем». Разногласия между основателем UC Rusal Олегом Дерипаской (в декабре 2018 года Минфин США согласился снять санкции с UC Rusal, после того как Дерипаска снизит долю в контролирующем акционере компании En+) и Потаниным касались в том числе дивидендов и выделения непрофильных активов «Норникеля». Устранить их удалось к концу 2012 года, когда «Интеррос», UC Rusal и связанная с Абрамовичем Crispian подписали десятилетнее соглашение.