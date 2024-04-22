«Ъ» узнал об изменении рецептуры «джин-тоника» из-за нового акциза

Производитель коктейлей «Джин-тоник» и «Гленморрис» понизит их крепость с 9 до 7% из-за нового акциза на слабоалкогольные напитки, выяснил «Ъ». Опрошенные эксперты отметили, что регулятор вскоре может обратить внимание на «пробел»

Фото: Яков Князев / ТАСС

Увеличение втрое с 1 мая 2024 года размера акцизов на слабоалкогольные напитки крепостью до 9% вынуждает производителей менять их рецептуру, выяснил «Коммерсантъ». Газета привела в пример МПБК «Очаково», который, пытаясь и дальше выпускать коктейль «Джин-тоник» без дополнительных издержек на косвенный налог, решил снизить градус своей продукции и продавать его в категории пивных напитков.

Так, «Ъ» обнаружил в реестре Росаккредитации декларацию о соответствии на «Джин-тоник» и «Гленморрис со вкусом виски-кола», которые производитель планирует выпускать как пивные напитки крепостью 7%. Ранее эти напитки компания производила как коктейли крепостью 9%.

Опрошенные газетой участники рынка отметили, что компания пошла на этот шаг именно из-за увеличения акциза: для такой продукции размер акцизов, как следует из информации на сайте ФНС, увеличивается втрое, до 141 руб. за 1 л этилового спирта в подакцизном товаре. За счет новых правил расчета акцизов бюджет в 2024/2026 годах дополнительно получит 150 млрд руб., оценивал ранее Минфин.

По данным «Коммерсанта», новый акциз не понравился многим алкогольным компаниям, а «Очаково» еще в феврале 2024 года просила мэра Москвы Сергея Собянина «обратиться в Минфин с целью сохранения текущего порядка расчета акциза на слабоалкогольные напитки с крепостью до 9%». Свое обращение мэру компания аргументировала тем, что является крупным налогоплательщиком в бюджет столицы, куда только в 2023 году направила 5,8 млрд руб.

Управляющий директор «Мегапак» (бренды Jaguar, U.GIN, Aloha People, Funky Monkey и т.д.) Андрей Богачев рассказал газете, что в компании пока не планируют менять рецептуру. Вместе с тем он отметил, что повышенный размер акцизов приведет к подорожанию слабоалкогольных коктейлей в рознице на 85%, такие напитки окажутся вчетверо дороже пива и будут почти равны по стоимости водке.

Источник «Коммерсанта» в отрасли уточнил, что пивному напитку нельзя давать название, схожее с коктейлями. По его словам, власти об этом уже знают и борются «с подобным обходом больше шести лет». Он предполагает, что с 1 мая этого года Росалкогольрегулирование будет пристальнее следить за такими проявлениями. Руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин отметил, что многие компании, выпуская под видом пивного напитка, например, «Джин-тоник», пытаются обойти требования регулятора, используя дыры в законодательстве. Поэтому, по его словам, со стороны «Очаково» выпуск коктейлей под видом пивных напитков выглядит как «провокационный шаг в ответ на изменение акциза».

Кроме акциза наслабоалкогольные напитки, власти решили увеличить акцизы и на вино. Их ставки с 1 мая 2024 года также вырастут в три раза — соответствующий закон осенью прошлого года подписал Владимир Путин. Согласно изменениям, акциз на тихие вина увеличится более чем в три раза — с 34 до 108 руб. за 1 л, с 1 января 2025 года — до 112 руб., с 1 января 2026 года — до 116 руб. Ставка налога на игристые вина возрастет также втрое — с нынешних 45 руб. за 1 л до 141 руб. с 1 мая этого года. С 1 января 2025 года акциз вырастет еще — до 147 руб. за 1 л, с 1 января 2026 года — до 153 руб.

Для российских виноделов предусмотрен механизм получения налогового вычета, равного стоимости уплаченного акциза. На это, в частности, могут претендовать локальные игроки, производящие вино по полному циклу и заключившие с Минэкономразвития инвестиционное соглашение о развитии виноградарства и виноделия, мера действует в 2024–2026 годах. Полученную выплату необходимо направлять на закладку виноградников либо создание или модернизацию производства.

Несмотря на это, как писал РБК, одна из крупнейших российских винодельческих компаний «Абрау-Дюрсо» уже уведомила дистрибьюторов и продавцов о росте цен на свою продукцию в диапазоне от 7 до 35% с мая этого года. Сильнее всего подорожают игристые вина защищенного географического указания «Империал» — на 35 и 33%, а также «Русское шампанское «Кошерное» — на 18%.